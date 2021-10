Cotado para disputa ao Governo do Estado, Roberto Cláudio percorre cidades do Interior do Ceará

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), tem visitado municípios cearenses e se reunido com lideranças políticas locais. Ele é um dos quatro nomes cotados, dentro do PDT, para concorrer à sucessão do governador Camilo Santana (PT). Neste sábado (16), ele esteve no Cedro - onde se reuniu com prefeitos, ex-prefeitos e parlamentares da Região Centro-Sul.

O encontro teve como objetivo discutir o cenário político nacional, além dos desafios de gestão e projetos para o Brasil e para o Ceará.

Roberto Cláudio (PDT) Ex-prefeito de Fortaleza "Nós estamos no momento de refletir sobre a política no Brasil e no Ceará, precisando conversar muito, deixando os ódios e as brigas de lado e pensando, muito honestamente, nos verdadeiros interesses e problemas da nossa gente".

Essa não é a primeira viagem de Roberto Cláudio aos municípios cearenses desde que foi anunciado como um dos pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará. O ex-prefeito esteve também em Paracuru, Senador Pompeu e Itapipoca.

Antes da viagem ao Cedro, ele passou pelo município de Umirim - onde também se reuniu com lideranças políticas da cidade.

Disputa interna

No PDT, quatro nomes são cotados para a pré-candidatura ao Governo em 2022. Além do ex-prefeito Roberto Cláudio, estão na disputa a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Mauro Filho, e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

O partido tem realizado encontros regionais com lideranças pedetistas como forma de iniciar os debates para as eleições de 2022. O primeiro ocorreu em setembro na região do Cariri, enquanto o próximo será nos dias 23 e 24 de outubro nas cidades de Crateús e São Benedito.

Roberto Cláudio aproveitou o encontro no Cedro para destacar a união do partido, independente do nome escolhido.

"Independente de qual nome vá nos representar na disputa eleitoral do próximo ano, nós temos como diferencial a qualidade e a formação dos nossos quadros e o compromisso para manter o atual projeto, aprimorando essas políticas em prol do nosso Estado, com as devidas correções e os necessários aprimoramentos", ressaltou.

Oposição

Ele falou ainda sobre a oposição ao governador Camilo Santana - grande aliado do ex-prefeito e do PDT.

Roberto Cláudio (PDT) Ex-prefeito de Fortaleza "Nós respeitamos democraticamente quem nos faz oposição, mas acho muito difícil que aventureiros, gente que só pensa em projetos pessoais, que pratica uma política de negação, não de afirmar mas só de negar, de não apostar na construção do bem e que só se interessa pela mentira, pela fake news e pelo ódio. ".

Um dos principais opositores no Estado, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) - pré-candidato ao governo estadual - também têm realizado visitas a municípios cearenses. A última região visitada por ele foi o Cariri - terra e berço político do governador.