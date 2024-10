Compra de votos: MPE apreende R$ 76 mil e armas com candidata a vereadora de Canindé

Quatro mandados de busca e apreensão contra uma candidata a vereadora e três colaboradores de campanhas políticas em Canindé foram cumpridos no âmbito da Operação “Voto Limpo”, deflagrada nesta quinta-feira (3) na cidade a 120 quilômetros de Fortaleza. A ação é coordenada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), com apoio das Polícias Civil e Militar.

Segundo o promotor eleitoral Jairo Pequeno Neto, a candidata estaria oferecendo dinheiro, medicamentos e kits de higiene a eleitores para a obtenção do sufrágio, prática ilícita.

Foram cumpridos mandados tanto na sede do Município quanto no distrito de Targinos, com apoio do delegado lotado em Canindé, Cleidsom Fernandes. A operação apreendeu cerca de R$ 76 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro, um caderno com nomes de eleitores e o valor supostamente a ser repassado a estes. Também foram apanhados medicamentos, cópias de documentos de identidade, armas de fogo e munições.

Outro fator investigado pela Promotoria da 33ª Zona é a suposta colaboração de uma facção criminosa a campanhas políticas no Município.

"As investigações e os objetos apreendidos durante o cumprimento dos mandados evidenciam a prática de atos que configuram crimes eleitorais, especialmente a compra de votos. Essa captação ilícita de sufrágio consiste em grave infração às normas eleitorais, representando uma ameaça à igualdade entre os candidatos e à integridade do processo democrático", destacou o promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto.