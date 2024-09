Comissão da Câmara deve analisar projeto que anistia golpistas de 8 de janeiro nesta terça (10)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados iniciou nesta terça-feira (10) a análise da PL 2858/2022, proposta que concede anistia aos condenados pelos crimes dos atos de 8 de janeiro de 2023. Durante a manifestação, diversas pessoas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes com reivindicações antidemocráticas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou 227 pessoas envolvidas nos atos. A proposta prevê que todas as pessoas que tiveram relação com a depredação serão anistiadas, afirma o relator do projeto de lei, deputado Rodrigo Valadares (União-SE).

Contudo, ainda não está claro se serão beneficiados somente os que já foram presos ou se o texto inclui pessoas que possam ser condenadas eventualmente pelo caso.

A expectativa é que Valadares faça a leitura do seu parecer nesta terça. O político defende que os participantes das manifestações que foram presos ou que estão sendo investigados sejam perdoados.

O projeto de lei também modifica os critérios para enquadrar as pessoas no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Segundo o texto, é preciso haver violência contra uma pessoa para ser considerado crime.