Comissão da Assembleia Legislativa aprova contas do governo Camilo relativas a 2021

As contas de 2021 da gestão de Camilo Santana (PT) no Executivo Estadual foram aprovadas nesta terça-feira (22) na Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). A análise baseou-se em relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O documento indicava a aprovação das contas do ex-governador com ressalvas. A recomendação da Corte, contudo, foi ignorada pelo colegiado, que deu aval integral ao relatório.

De acordo com o líder do governo na Casa, Júlio Cesar Filho (PT), a matéria vai para análise do plenário na quarta-feira (23). "Apesar das dificuldades enfrentadas por conta da pandemia da Covid-19, Camilo Santana adotou ações para minimizar os impactos financeiros e sociais para a população de baixa renda", comentou o deputado.

O relatório das contas no TCE foi votado no fim do mês de outubro, com 4 votos favoráveis e 3 contrários à aprovação.