Com previsão de R$ 13,1 bilhões, Orçamento para 2024 da Prefeitura de Fortaleza é aprovado

A Lei Orçamentária Anual (LOA) da Prefeitura de Fortaleza para 2024 foi aprovada, em segunda discussão, nesta quinta-feira (14). A previsão orçamentária é de R$ 13,1 bilhões para o próximo ano. No total, foram apresentadas mais de 500 emendas pelos vereadores de Fortaleza, das quais 493 foram aprovadas por unanimidade.

Antes do recesso legislativo, os vereadores ainda devem ter uma sessão extraordinária nesta sexta-feira (15), onde devem votar a redação final da LOA, além de outros projetos de autoria do Executivo municipal. Logo depois, o texto segue para a sanção do prefeito José Sarto (PDT).

Em entrevista, o líder do Governo Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza, Iraguassu Filho (PDT), destacou os investimentos previstos para 2024 pela Prefeitura — no ano em que o prefeito Sarto deve ser candidato à reeleição para o cargo.

"O mais importante é a execução dessas ações. Várias políticas públicas importantes, principalmente, a gente destaca ali, da Educação. O prefeito Sarto vai estar entregando, até o final do mandato, 50 novos Centros de Educação Infantil e a universalização no Ensino Fundamental para tempo integral", elencou.

O parlamentar também falou que o Orçamento prevê a construção de novos postos de saúde, além da ampliação e reforma de unidades hospitalares. "Todos os postos de saúde da cidade vão ser reformados, 16 novos serão construídos", citou. "É todo um investimento voltado para a melhoria da vida do cidadão fortalezense".

Crescimento no Orçamento Anual

O Orçamento da Prefeitura de Fortaleza aprovado pelo legislativo representa um crescimento de mais de 22% em relação à LOA de 2023. O destaque vai para Saúde e Educação, que representam 27% e 27% do total de recursos previstos para 2024.

Para investimentos, serão destinados cerca de R$ 1,2 bilhão para o próximo ano — superando os R$ 822 milhões voltados para isso na LOA de 2023.