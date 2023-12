Prefeitura de Fortaleza adia votação de desafetação de terrenos na Câmara: 'A derrota aconteceu'

O prefeito José Sarto (PDT) sofreu derrota na Câmara Municipal de Fortaleza nesta quarta-feira (13), em sessão que durou até às 23 horas. Projeto de lei para desafetar terrenos públicos localizados nos bairros Castelão e Boa Vista foi rejeitado com 16 votos contrários contra apenas 9 favoráveis. Outros dois vereadores se abstiveram. Com a derrota, outras propostas que tratavam sobre desafetação de terrenos foram retiradas de pauta.

Líder do Governo Sarto no legislativo municipal, o vereador Iraguassu Filho (PDT) admitiu a derrota e disse que nenhum projeto tratando sobre o tema deve mais ser colocado em discussão em 2023. "Vamos debater melhor ano que vem, vamos aprofundar o tema e entender melhor", disse.

"A derrota aconteceu, o painel mostrou. A gente tem que refletir, a gente tem que entender. Filtrar o sentimento da Câmara, conversar com os colegas vereadores e as colegas vereadoras, olhar para frente e ver o que é melhor para a cidade de Fortaleza", ressaltou. "Então, a gente vai trazer(o tema), mas vai levar as desafetações pro ano que vem para fazer um debate mais detalhado com a Casa".

Durante a sessão, as principais críticas foram quanto ao preço estabelecido pelo projeto enviado pela Prefeitura de Fortaleza para o terreno público que poderia ser desafetado. O valor estabelecido para a desafetação das áreas públicas somadas é de cerca de R$ 208,8 mil, para uma área de 2.211,22 metros quadrados.

Oposicionista, o vereador Gabriel Aguiar (PSOL) apontou que a média, por metro quadrado, seria de uma venda por R$ 91,2. O parlamentar disse na tribuna que a média de preço, por metro quadrado, na região ultrapassa os R$ 5 mil. Parlamentares da oposição citaram ainda outros três projetos que também teriam a desafetação de terrenos públicos por valores abaixo do valor do mercado, em regiões próximas as avenidas Washington Soares e Dom Luís, por exemplo.

Vice-líder da oposição, Professora Adriana (PT) afirma que a derrota foi um indicativo de que a Prefeitura tem tentado "impor" projetos de lei, "com atropelo", inclusive para a base aliada a Sarto na Câmara Municipal.

"A Prefeitura acha que pode passar tudo assim, porque é final de ano, faz a farra, um monte de projeto de última hora, sem nenhuma discussão, tudo com um regime de urgência. (...) A questão das desafetações, entregando terrenos da Prefeitura de graça para grandes construtoras sem a gente discutir. E a derrota de ontem mostrou isso, que a base (aliada a Sarto) também precisa de discussão, que é o que não aconteceu", ressaltou.