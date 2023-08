'Cid compreende muito bem divergências que a gente possa ter', diz Sarto sobre relação com senador

Em visita à Câmara Municipal de Fortaleza nesta terça-feira (1º), o prefeito José Sarto (PDT) disse que mantém uma relação "fraterna" com o senador Cid Gomes (PDT) apesar das divergências internas dentro do PDT. Os dois integram alas opostas dentro da legenda, que diferem sobre o apoio ao Governo do Ceará.

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza "A minha relação com o senador Cid Gomes é uma relação fraterna. Do meu ponto de vista, pela estatura que tem o senador, ele compreende muito bem divergências que a gente possa ter. Eu fui líder do Cid na Assembleia. Então, a minha relação espero que seja uma correspondência biunívoca — sai daqui para lá, e vem de lá para cá"

Em julho, o senador Cid Gomes assumiu a presidência do PDT Ceará, de forma interina, após um escalonamento da crise interna do partido em relação à aproximação com o governo de Elmano de Freitas (PT). Na época, deputados cidistas da legenda ameaçavam fazer uma "reunião na calçada" da agremiação para eleger o senador para o comando da sigla. Já correligionários mais ligados ao PDT Fortaleza, comando pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, queriam a permanência do deputado federal André Figueiredo (PDT) no comando. Sarto faz parte desse segundo grupo.

As divergências internas, inclusive, têm ecoado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, em relação ao apoio à reeleição de Sarto. Cid tem evitado declarações objetivas sobre o assunto, já Figueiredo tem abertamente defendido o nome do atual prefeito.

Questionado se sairia do PDT caso não fosse escolhido como candidato, Sarto evitou se posicionar sobre o assunto, alegando que "exercício de futuro é muito complexo de fazer".

Na ocasião, o gestor reforçou que a divisão no PDT "é saudável" e apontou "hegemonia intelectual" como "prejudicial".

"Hegemonia intelectual é prejudicial. É bom divergir, agora divergir com projeto, liderança, com alternativas. Não divergir por divergir, nem divergir com o fígado. Divergir com o coração. (...) Já dizia Nelson Rubens: toda unanimidade é burra. Então, é natural que ocorra divergências", ressaltou ao ser questionado sobre as divergências no PDT.

O prefeito frisou, ainda, que, para a saúde da gestão, a pauta eleição deve ficar para o ano que vem.

"A pauta eleição, a população de Fortaleza não está querendo nem saber disso. Fortaleza está querendo saber de resolver o problema da Educação, se tem médico, se tem medicamento e é isso que a gente vai fazer até o limite que o tempo permitir", acrescentou.

