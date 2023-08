Castração e atendimento gratuito: as prioridades de Célio Studart na secretaria de Proteção Animal

Empossado na tarde de terça-feira (22), o novo secretário de Proteção Animal do Ceará, o deputado federal licenciado Célio Studart (PSD), anunciou suas prioridades à frente da Pasta. Ainda na cerimônia, o governador Elmano de Freitas (PT) enviou duas mensagens à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com ações de proteção aos animais e de apoio a seus tutores.

Uma das propostas, a ser apreciada pelos deputados estaduais, estabelece a gratuidade nos serviços e procedimentos veterinários para animais no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A única exigência é de que o tutor esteja inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. A proposta inclui consultas, cirurgias de castração e vacinação.

A outra mensagem pede autorização ao Legislativo Estadual para que o Governo do Estado cadastre e ofereça apoio financeiro a projetos de abrigo e proteção animal no Estado, além da assistência médico-veterinária gratuita para os animais atendidos por essas instituições.

A ideia, conforme o governador, é "promover o credenciamento para a contratação de clínicas para a prestação de assistência médico-veterinária no Estado, como também prestar apoio financeiro a projetos desenvolvidos por abrigos ou entidades protetoras de animais". Essas entidades seriam escolhidas por meio de publicação de editais de chamamento público.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “Estamos enviando para a Assembleia uma mensagem para que seja feito um cadastro de abrigos para repasse financeiro. Da mesma maneira, faremos o cadastro de clínicas veterinárias particulares para que seja fornecido o auxílio necessário para todos que precisem”

Castração

Recém-empossado, Célio Studart acrescentou outra prioridade da sua gestão na Pasta: a castração de animais.

Célio Studart Secretário da Proteção Animal “A política pública de castrar e devolver para aquele local onde há um protetor é uma política pública eficiente no mundo inteiro e o Ceará vai adotar essa medida. Vamos apoiar as ONGs, os abrigos e os tutores, porque são pessoas que muitas vezes podem até não ter baixa renda no sentido de serem assistidas por programa público, mas têm 20, 30, 40 animais, o que torna impossível para essa pessoa pagar um veterinário. Ela tem direito a ter um acesso gratuito para esses animais que ela tirou da rua, acolheu e deu amor”

Orçamento

Para atender a todas essas prioridades, governador Elmano de Freitas anunciou um remanejamento orçamentário.

“Já vamos realocar imediatamente, porque nós já vamos ter o cadastramento de abrigos e de clínicas veterinárias e isso já exige uma suplementação orçamentária para a nova secretaria criada. A suplementação é para o caso da Uece. E (sobre) outros projetos, eu disse para o nosso secretário para que apresente projetos e, de acordo com os projetos, a gente pode fazer a suplementação necessária”, disse.