Com cadela nos braços, Célio Studart assume secretaria de Proteção Animal

O deputado federal licenciado Célio Studart (PSD) assumiu, na tarde desta terça-feira (22), como titular da Secretaria da Proteção Animal do Ceará. Além de políticos e militantes da causa animal, a cerimônia contou com a presença de vários cachorros que foram levados por seus tutores.

A 29ª pasta do Governo Elmano foi anunciada como a primeira do Brasil para tratar sobre a causa animal.

“Essa secretaria é para fazer política pública de verdade, não é para ter título ou manchete de jornal, é para ter política pública, é para ajudar aqueles que na sociedade civil já realizam o trabalho e potencializar o trabalho junto aos municípios e aquilo que cabe ao Estado”, disse o governador Elmano de Freitas (PT).

Parcerias

Célio Studart reforçou o interesse em ampliar a parceria com entidades de proteção animal e estabelecer ações juntos aos municípios.

“Este convite me encheu de orgulho e alegria quando vi, governador, seu ânimo e seu amor pelos animais e me disse: 'Célio, este é o momento que você vai poder tirar do papel tudo que você sempre desejou e sonhou para a causa animal do Ceará'”, disse.

Legenda: Posse do novo secretário ocorreu no Palácio da Abolição Foto: Kid Jr

“Estamos aqui para unir uma causa que sempre ganhou com a união e sempre decresceu quando houve alguma desunião”, acrescentou.

A posse do novo secretário também marca o embarque de vez do PSD, presidido no Ceará pelo ex-vice-governador Domingos Filho, no Governo Elmano. Por outro lado, na última semana, a legenda anunciou ter deixado a base do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).