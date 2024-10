Candidata a vice de Evandro Leitão, Gabriella Aguiar deve dar à luz segunda filha nesta sexta (4)

A segunda filha de Gabriella Aguiar (PSD), candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT), deve nascer nesta sexta-feira (4). Segundo a assessoria da deputada estadual, o parto está previsto para as 14 horas em um hospital de Fortaleza.

O nome da nova integrante da família é Sara e ela é a segunda filha de Gabriella Aguiar. Ela e Maitê são frutos do casamento da parlamentar com Cláudio Leite.

A assessoria de imprensa de Gabriella Aguiar informou que irá aguardar um posicionamento da candidata sobre a participação em uma eventual campanha se 2º turno. "Hoje é só dia de Sara", informou.

Mesmo com o nascimento a apenas dois dias do 1º turno, a assessoria da candidata informou que ela deve comparecer às urnas no próximo domingo (6), dia da votação.

Candidatura a vice

Gabriella Aguiar foi escolhida para ser candidata a vice de Evandro Leitão após uma disputa entre o PSB e o PSD para ocupar a vaga.

Filha do presidente do PSD Ceará e ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, com a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), Gabriella Aguiar está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Ceará.

Integrante da família tradicional na política cearense, ela participou de eleição pela primeira vez em 2022, quando conquistou a vaga como deputada estadual. Gabriella também é irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD).