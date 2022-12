Camilo Santana evita tratar de convite para o Ministério da Educação em cerimônia de diplomação

O senador eleito Camilo Santana (PT) se esquivou de perguntas sobre a possibilidade de se tornar o ministro da Educação do Governo Lula. Ele chegou pouco após as 17 horas na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), nesta sexta-feira (16), para a cerimônia de diplomação dos eleitos.

"Hoje é o dia da diplomação. Hoje é só festa para a gente garantir o mandato", disse Camilo ao ser indagado sobre o convite de Lula.

O ex-governador é o principal nome cotado para o ministério. Antes, a governadora Izolda Cela (sem partido) era a preferida para o cargo, mas alas do PT iniciaram pressão para indicar nome do próprio partido, defendendo o deputado federal Reginaldo Lopes para a pasta.

Diante do impasse, Camilo teria pedido mais dias ao presidente eleito para dar uma resposta.

Nesta sexta-feira (16), o TRE-CE cumpre o último rito do processo eleitoral de 2022 no Ceará, com a diplomação do governador eleito, Elmano de Freitas (PT), e da vice, Jade Romero (MDB), além dos deputados federais, estaduais e do senador eleito.

