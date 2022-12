Camilo Santana está reunido com Lula em Brasília e indicação de Izolda é pauta da conversa

O ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT), está reunido com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. O encontro acontece após o evento de encerramento dos grupos de trabalho da equipe de transição nesta terça-feira (13).

Camilo chegou ao local logo ao final do discurso de Lula e não falou com a imprensa antes da conversa.

Convite para o ministério

Na segunda-feira (12), Izolda esteve em Brasília para a diplomação de Lula e chegou ao evento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao lado da comitiva do presidente eleito e do vice, Geraldo Alckmin.

Ainda ontem, Camilo se reuniu com Lula e foi convidado para a pasta da Educação. Não é interesse dele assumir o cargo, conforme o colunista Inácio Aguiar apurou.

O petista segue trabalhando pela indicação de Izolda em meio à pressão de base petista que defende o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, para o cargo.