Camilo oficializa Izolda Cela no MEC e anuncia mais um cearense na pasta

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou oficialmente a equipe de auxiliares que atuará no Ministério da Educação (MEC). Além da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, que será secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), o petista empossou ainda, nesta sexta-feira (6), outros seis secretários e presidentes de órgãos vinculados.

Camilo reafirmou que Izolda será seu “braço direito” na pasta. A ex-governadora foi cotada para assumir a pasta, mas acabou ficando como “número 2” do MEC. “Ela terá o papel de assistir toda a coordenação e supervisão das ações do ministério", ressaltou o ministro.

Dois outros cearenses estarão no segundo escalão do MEC. A ex-secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, irá presidir o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Já o ex-secretário da Educação do Ceará Maurício Holanda será secretário de Articulação com os Sistema de Ensino

Conheça a equipe de Camilo Santana no MEC:

Legenda: Equipe de auxiliares do Ministério da Educação é anunciada por Camilo Santana (PT) Foto: Reprodução

Secretária-executiva do MEC: Izolda Cela

Ex-governadora do Ceará e ex-secretária estadual da Educação do Estado.

Secretária da Educação Básica: Katia Schweickardt

Doutora em Sociologia e Antropologia e professora associada da Universidade Federal do Amazonas.

Secretária da Educação Superior: Denise Carvalho

Reitora da UFRJ e professora de pós-graduação em endocrinologia e em fisiologia no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho.

Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior: Helena Sampaio

Professora da Unicamp.

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica: Getúlio Marques

Professor e ex-reitor de institutos federais.

Secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão: Zara Figueiredo

Doutora em educação pela USP.

Secretário de Articulação com os Sistema de Ensino: Maurício Holanda

O doutor em Educação e professor, ele já foi secretário da educação do Ceará e também da cidade de Sobral.

Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Fernanda Pacobahyba

Ex-secretária da Fazenda do Ceará.

Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes): Mercedes Bustamante

Professora titular da Universidade de Brasília (UnB).

Presidente da Fundação Joaquim Nabuco: Márcia Ângela

Doutora em educação pela USP e professora titular na UFPE

Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Manuel Palácios

Doutor em ciências sociais e ex-secretário da Educação Básica no Governo Dilma Rousseff (PT).