Câmara de Fortaleza aprova apresentação de espetáculo "Paixão de Cristo" durante expediente

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta terça-feira (14), um requerimento para que uma apresentação do espetáculo religioso A Paixão de Cristo possa ocorrer durante uma sessão normal dos trabalhos da Casa. O pedido foi feito pelo vereador Jorge Pinheiro (PSDB), um parlamentar que faz parte da bancada religiosa da Casa.

O requerimento foi aprovado por unanimidade na CMFor. Ele prevê que o espetáculo "Paixão de Critsto: Às Margens" seja apresentado usando o tempo do Grande Expediente, um espaço regimental que ocorre em todas as sessões ordinárias.

Esse tempo geralmente é usando para que os vereadores façam pronunciamentos na tribuna. Cada parlamentar tem o tempo de 10 minutos para falar. Além desse, os parlamentares também dispõem do Pequeno Expediente e Explicações Pessoais.

"O espetáculo é encenado pelo Grupo Avia de teatro em praças e espaços públicos e retrata a realidade de pessoas em situação de rua", explica o vereador Jorge no requerimento.

De acordo com o parlamentar, "a peça foi escrita a partir de entrevistas e da convivência com aqueles que vivem esta realidade, e conta a história do Deus que se fez homem a partir da perspectiva dos esquecidos, negligenciados e abandonados".

Uma vez aprovado o pedido, o vereador deverá marcar com a assessoria da Câmara uma data para a apresentação ocorrer.