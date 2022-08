Bolsonaro se envolve em confusão após ser provocado durante selfie com apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro foi provocado pelo youtuber Wilker Leão, na manhã desta quinta-feira (18), e se envolveu em uma confusão. No momento, registrado na saída do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília, o chefe do executivo foi chamado de "tchutchuca do Centrão".

A presença de Leão no local, inclusive, não é algo incomum. O youtuber costuma fazer vídeos na saída do Alvorada, geralmente provocando os apoiadores do presidente.

Durante a saída de Bolsonaro na manhã desta quinta (18), enquanto ele parou para tirar fotos com apoiadores, Leão foi empurrado e caiu no chão após fazer uma série de provocações. Não foi possível definir quem teria sido o responsável pela queda.

Veja:

Irritado com o incidente, ele passou a chamar o presidente de "vagabundo", "safado", "covarde" e "tchutchuca do Centrão", com celular em punho gravando a situação.

Em seguida, Bolsonaro chegou a entrar no carro para seguir os compromissos do dia, mas logo desceu do veículo e seguiu em direção a Leão, quando puxou o homem pela gola da camisa e pelo braço.

A confusão, no entanto, não impediu uma conversa entre Bolsonaro e o youtuber. Os dois se falaram após o ocorrido e o presidente seguiu para a Base Aérea.

Segundo publicação do portal G1, na conversa, eles teriam falado de mudanças na lei de delação premiada, orçamento secreto, reforma tributária, posse de armas e aliança com partidos do Centrão.

"Eu preciso aprovar as coisas no Parlamento, certo? Se for para aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha Supremo, fecha Congresso, fecha tudo e eu resolvo as coisas sozinho", teria dito ele ao youtuber.