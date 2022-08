Bolsonaro pede ao TSE alteração de foto de urna para uma versão sorrindo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nessa quarta-feira (17), a alteração da fotografia dele que aparecerá na urna eletrônica durante o pleito deste ano. O político concorre à reeleição ao cargo e pediu a mudança de uma imagem com semblante sério para uma sorrindo.

O registro de candidatura do chefe do executivo, incluindo foto, já havia sido encaminhado à Corte Eleitoral no último dia 10 de agosto. O prazo limite para o envio desse tipo de informações era até segunda-feira (15). As informações são do portal Uol.

A solicitação, assinada por cinco advogados, explicou que o novo arquivo foi entregue fisicamente e via e-mail à Seção de Gerenciamento de Dados Partidários Sedap do Tribunal.

O ex-ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto (PL), é o vice da chapa de Bolsonaro.

Mais de R$ 2 milhões em bens

Ao TSE, o presidente declarou um patrimônio e R$ 2.317.554,73. No registro enviado à Corte, constam cinco imóveis e um veículo, além de R$ 591.047,58 na caderneta de poupança.

Nas eleições de 2018, Bolsonaro informou que 80% dos investimentos dele estavam na poupança. Na época, ele declarou R$ 2.286.779,48 em bens.

Após os políticos serem aprovados nas convenções partidárias, a solicitação de registro de candidatura na Justiça Eleitoral é uma formalidade para verificar se os candidatos possuem alguma restrição legal e se podem concorrer ao pleito.

O próximo passo será o julgamento do registro pelo ministro sorteado para relatar o processo, que deverá acontecer até 12 de setembro.

