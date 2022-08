A candidata ao governo do Piauí pelo PCO Lourdes Melo rebateu o apresentador Joelson Giordani em um debate realizado pela TV Cidade Verde, em Teresina, no Piauí.

Durante o terceiro bloco do debate, o nome de Lourdes foi sorteado pelo apresentador, que pediu à candidata que se direcionasse ao púlpito. Segundo as regras, ela teria 30 segundos para formular uma pergunta com tema livre direcionada a um dos outros oito candidatos presentes.

Veja:

Candidata ao Governo do Piauí, Lourdes Melo, contesta mediador em debate: 'você quer me calar?' https://t.co/GIqM8i8W1e pic.twitter.com/v6KAnTRUDn — Diário do Nordeste (@diarioonline) August 17, 2022

"Então, gente... a gente vem para um debate desse...", disse Lourdes, pouco antes de ser interrompida pelo apresentador. "A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora quer fazer a pergunta?", questionou Joelson Giordani.

A política do PCO não gostou da interrupção. "Ah, você quer me calar? É porque eu tenho que...", continuou a mulher, que em seguida teve o áudio cortado. "Pelo contrário, eu quero que a senhora diga para quem vai fazer a pergunta", disse Giordani.

Nove candidatos ao governo do Piauí participaram do debate. Foram eles: coronel Diego Melo, Geraldo Carvalho (PSTU), Gustavo Henrique (Patriota), Madalena Nunes (PSOL), Rafael Fonteles (PT), Ravenna Castro (PMN), Silvio Mendes (União Brasil), Gessy Lima (PSC) e Lourdes Melo.

Após a exibição do debate, o nome de Lourdes Melo entrou na lista de assuntos mais comentados do Twitter.