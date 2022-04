Bolsonaro diz que marcará reunião com representante do WhatsApp sobre acordo ao app com TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista à emissora CNN, que o governo deverá se reunir com representante do WhatsApp para tratar sobre o acordo entre o aplicativo e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do qual o mandatário é contra.

O trato entre o app e o TSE determina que novas funcionalidades só cheguem aos usuários do Brasil após as eleições presidenciais. Um exemplo é a função “Comunidades”, que possibilitará que disparos em massa sejam feitos a grupos de milhares de pessoas no WhatsApp.

“Se ele (o WhatsApp) pode fazer um acordo com o TSE, pode fazer comigo também, por que não?”, indagou Bolsonaro, que chegou a afirmar, durante motociata com apoiadores, que o acordo não seria cumprido.

Fake news nas eleições

A chapa de Bolsonaro e Mourão, eleita para a presidência em 2018, foi investigada pela Justiça Eleitoral por suposta propagação de informações falsas em diversas redes sociais.

A preocupação do TSE que motivou o acordo com o WhatsApp é de que o aplicativo contribua indiretamente com a desinformação na próxima disputa presidencial brasileira, em outubro de 2022.

O WhatsApp anunciou, na última quinta-feira (14), o lançamento de um novo recurso que permitirá a união de diferentes grupos em um mesmo guarda-chuva de disparo de mensagens. Hoje, cada grupo tem limite de 256 pessoas.

“Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil, isso é inadmissível, inaceitável, e não vai ser cumprido, este acordo que por ventura eles realmente tenham feito com o Brasil”, criticou o presidente da República.