WhatsApp anuncia nova ferramenta para agregar comunidades em diversos grupos

Uma nova ferramenta de comunidades no WhatsApp foi anunciado nesta quinta-feira (14) pelo aplicativo. Com ela, os usuários poderão ter acesso a diferentes grupos em um mesmo espaço compartilhado, podendo enviar avisos simultâneos para milhares de pessoas.

O foco da ferramenta, segundo o WhatsApp, é atender pequenas comunidades com o mesmo interesse, como escolas, clubes locais ou pequenas empresas.

Na aba principal de cada comunidade, haverá uma descrição e uma lista de grupos nos quais os usuários podem escolher entrar. "Isso oferecerá estrutura e organização para as conversas de grupos maiores e mais complexos, permitindo que as pessoas foquem no que é importante para elas", disse o WhatsApp em um comunicado.

Ainda conforme a plataforma, estão sendo desenvolvidas diversas atualizações para oferecer uma comunicação segura e privada para esses grupos.

Eleições 2022

No entanto, a nova função chegará bem mais tarde ao Brasil: somente no próximo ano, segundo informações do G1. Isso devido a um acordo entre o aplicativo e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro para combater a desinformação durante o processo eleitoral de 2022.

Dessa forma, nenhuma mudança significativa de produto no Brasil será realizada antes das eleições, garantiu o CEO do WhatsApp, Will Carhcart.

“É uma medida de cautela para não haver nenhum ruído em um ano de eleição, um ano complicado”, explicou o gerente de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, Dario Durigan.