‘Modo bêbado’: aplicativo bloqueia troca de mensagens para evitar situações constrangedoras

Se você já enviou alguma mensagem bêbado nas redes sociais, deve saber como é a dificuldade de se livrar das mensagens mesmo quando acha que não deveria tê-las enviado. Entretanto, situações como essa devem estar prestes a acabar, segundo planeja uma empresa chinesa.

O tal 'Modo Bêbado' está sendo desenvolvido para aparelhos com o sistema operacional Android e iOS. Além disso, a expectativa é de que o aplicativo que será utilizado para liberar a função tenha acesso a redes como WhatsApp e Instagram.

Até então, a possibilidade não está entre as funções nativas de nenhuma dessas plataformas. Porém, a Gree Electric, que desenvolverá a função, pontuou que o projeto já está em fase de desenvolvimento.

Patente registrada

Segundo portais internacionais especializados no assunto, a intenção da empresa é analisar conteúdos nos quais o usuário do telefone possa se sentir embaraçado.

O nome 'Modo Bêbado' foi registrado pela empresa há cerca de um ano, justamente por conta do início do desenvolvimento do aplicativo.

Informações preliminares apontam que ele deve funcionar de maneira quase imperceptível, analisando apenas como as mensagens e publicações foram escritas, sem enviar notificações que podem ser desligadas pelos usuários.