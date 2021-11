Bolsonaro deve se filiar ao PL em breve, confirma presidente do partido

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve se filiar em breve ao Partido Liberal (PL). A informação foi confirmada nesta segunda-feira (8) pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, em entrevista ao Metrópoles, e por Bolsonaro, que falou sobre o assunto à CNN.

"Está 99% fechado. A chance de dar errado é quase zero. Está tudo certo", disse o chefe do Executivo à emissora. Segundo Bolsonaro, os ajustes sobre a filiação devem ser feitos após reunião na próxima quarta-feira (10) com representantes do PL.

"Na quarta-feira, terei a última conversa com a sigla. Irei conversar com o Valdemar para, em seguida, marcar a data do casamento", disse o presidente.

Convite formal

Enquanto isso, Costa Neto revelou ao Metrópoles que Bolsonaro conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), sobre a decisão. Nogueira também queria o presidente no partido dele.

Costa Neto havia formalizado o convite a Bolsonaro ainda no fim do mês de outubro, quando divulgou vídeo convocando também os filhos e apoiadores do presidente.