Bolsonaro chega à PF para depor no inquérito que investiga fraude em cartões de vacina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à sede da Polícia Federal, em Brasília, na tarde desta terça-feira (16), para prestar depoimento. Segundo o g1, o ex-gestor chegou à unidade por volta de 13h30.

Bolsonaro é ouvido no inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacina que teria beneficiado, além do ex-presidente, sua filha, o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e outros cinco suspeitos.

A investigação é para saber se o ex-presidente sabia do esquema e se teria partido dele a ordem de acessar o sistema do Ministério da Saúde para adulterar as documentações.

Pelo que se sabe, os dados de vacinação de Bolsonaro e da filha, Laura, foram inseridos e, depois, retirados, pouco antes da família viajar para os Estados Unidos — à época, a imunização contra a Covid-19 era exigida pelos poderes públicos dos dois países, como forma de impedir a propagação da doença.

Investigação

A Polícia Federal fez buscas na casa de Bolsonaro, em Brasília, no último dia 3 de maio, para tentar encontrar provas do envolvimento do ex-presidente no suposto esquema. O celular dele foi apreendido e levado para perícia.

Naquele dia, o ex-presidente afirmou que não se vacinou contra a Covid-19 e disse que não houve adulteração nos dados do cartão dele e de Laura. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chegou a se manifestar nas redes sociais também afirmando que apenas ela, da família, teria se imunizado contra a doença.

Quando o assunto veio à tona, Bolsonaro também se negou a depor à PF, sob a justificativa de que sua defesa precisava, antes, ter acesso à investigação. Por causa disso, o depoimento dele foi marcado para esta terça (16).

Nesta semana, também devem ser ouvidos o coronel Mauro Cid e a esposa dele.

Terceiro depoimento

O depoimento desta terça é o terceiro que Jair Bolsonaro presta à Polícia Federal desde março, quando retornou dos Estados Unidos, para onde viajou em dezembro de 2022.

Bolsonaro já foi ouvido em inquéritos que investigam joias apreendidas pela Receita Federal e dos atos de 8 de janeiro.