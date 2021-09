Assessor do senador Marcos Rogério é alvo de Operação da PF por tráfico de drogas para o Ceará

Deflagrada na manhã desta quinta-feira (2), a Operação Alcance, da Polícia Federal, teve como um dos alvos um assessor do senador Marcos Rogério (DEM-RO). A investigação busca desarticular esquema de tráfico de drogas entre Rondônia e Ceará. Segundo informações da colunista Juliana Dal Piva, do UOL, Marcelo Guimarães Cortez Leite foi um dos presos na Operação, além de ter tido a casa alvo de mandado de busca e apreensão.

Em publicação no Twitter, Marcos Rogério informou a exoneração de Marcelo Guimarães, mas mencionou apenas a busca e apreensão contra o agora ex-funcionário. "Não tenho informações sobre a existência de ilícito, mas em decorrência das investigações decidi exonerá-lo, aguardando esclarecimentos dos fatos", escreveu.

Operação Alcance

A Polícia Federal cumpriu 102 mandados judiciais como parte da Operação Alcance. Destes, 42 foram de prisão preventiva e 60 de busca e apreensão. A ação ocorreu em seis cidades diferentes: Fortaleza, no Ceará; Porto Velho, Cacoal e Guajará-Mirim, em Rondônia; Boa Vista, em Roraima; e Santa Luzia, em Minas Gerais.

As investigações foram iniciadas em agosto de 2020, com o objetivo de identificar esquema de tráfico de drogas, saindo de Rondônia com destino a Fortaleza.

Segundo a Polícia Federal, integrantes de organização criminosa sediada em Porto Velho atuavam em duas frentes: um grupo responsável pelo envio de remessas das drogas em carretas para o Ceará e outro envolvido em ocultação de patrimônio.

Durante a ação desta quinta, foram apreendidas "sete remessas de drogas, totalizando cerca de uma tonelada de cocaína", segundo a PF.

Os presos, após serem ouvidos pela Polícia Federal, serão encaminhados para o sistema prisional, onde responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, organização criminosa, bem como lavagem de dinheiro.