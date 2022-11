Arialdo Pinho é anunciado para equipe de transição de Lula

O secretário de Turismo do Ceará (Setur), Arialdo Pinho, foi anunciado, nesta quarta-feira (16), para integrar o grupo de transição governamental do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nomes dele foi divulgado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que coordena o grupo.

Arialdo Pinho vai compor o grupo de trabalho (GT) de Turismo. Ainda nesta quarta, o nome do cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará, Felipe Matias, também foi anunciado por Alckmin para a transição de Lula.

Além deles, outros seis cearenses já foram anunciados para fazer parte do time de transição de Lula.

São eles: Jaana Flávia Fernandes, professora universitária; Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito; o ex-senador José Pimentel (PT); Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral e esposo da governadora Izolda Cela (sem partido); Helena Martins, jornalista e professora universitária; e Rubinho Lopes, coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT.

Quem é Arialdo Pinho

Nascido em Lima Duarte, em Minas Gerais, Arialdo Pinho cresceu no Ceará quando veio para o Estado com a família em 1958. Empresário com atuação em restaurantes, pesca e construção civil, Arialdo foi coordenador da equipe de transição de Cid Gomes, em 2006.

Na gestão de Cid, ocupou a Casa Civil e foi responsável pelo Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários do Estado (MAPP). Próximo do setor hoteleiro e de turismo, desde 2011 é secretário de Turismo do Ceará.