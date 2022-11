Felipe Matias, do Desenvolvimento Agrário do Ceará, é indicado para a transição de Lula

O cientista chefe da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário no setor de Aquicultura e Pesca Artesanal, Felipe Matias, vai compor o grupo de transição de Lula (PT), presidente eleito. Ele, que tem respeitado currículo na área, é o sétimo cearense a ser integrado à equipe.

O seu nome foi confirmado por fonte próxima ao GT e anunciado pelo coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Além de Matias, foram convocados o ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT); Rubens Linhares Mendonça Lopes, do diretório estadual do PT; a jornalista e professora universitária Helena Martins; o ex-prefeito de Sobral e marido da governadora Izolda Cela (sem partido), Veveu Arruda; o ex-senador José Pimentel (PT), e a ex-assessora do Ministério da Educação e coordenadora de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Jaana Flávia Fernandes Nogueira.

Currículo

Felipe Matias é cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará atualmente. Antes, foi secretário de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura entre 2005 e 2012 e em 2015.

Também foi consultor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) e atuou como Secretário-Executivo da Red de Acuicultura de las Américas.

Graduado em Engenharia de Pesca e em Administração, Felipe tem, ainda, MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Engenharia de Pesca, na linha de Aquicultura e Sustentabilidade, e mestrado em Administração e Controladoria, na linha de Estratégia e Sustentabilidade.

Possui doutorado em Biotecnologia de Recursos Pesqueiros e pós-doutorado em Dinâmica dos Oceanos e da Terra na Universidade Federal Fluminense (UFF).