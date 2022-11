Ex-senador José Pimentel vai assumir cargo especial na transição de Lula

O ex-senador do Ceará José Pimentel (PT) vai assumir cargo especial na equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome dele consta em portaria publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nessa segunda-feira (14).

Pimentel é um dos petistas do Ceará próximos ao presidente eleito, tendo assumido em 2008, durante a segunda gestão de Lula à frente da Presidência da República, o cargo de ministro da Previdência Social.

Apesar de ter nascido em Picos, no Piauí, Pimentel é radicado no Estado, onde fez carreira política e cursou Direito na Universidade Federal do Ceará (UFC). Pelo Estado, ele teve quatro mandatos consecutivos como deputado federal (1995-2011) e foi eleito senador da República em 2010. Desde o fim do seu mandato como senador, tem ficado um pouco mais afastado dos holofotes da política.

Além de Pimentel, outros três cearenses também integram a equipe de transição de Lula: o ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda (PT), que também é primeiro-cavalheiro do Ceará; a professora do curso de Publicidade e Propaganda da UFC, Helena Martins; e o coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT, Rubens Lopes.