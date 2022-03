Apóstolo Luiz Henrique troca PP pelo Republicanos, e esposa, Bispa Vanessa, também se filia

Após indefinição sobre seu futuro partidário, o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique decidiu deixa o PP e se filliou ao Republicanos na tarde desta quarta-feira (16), em Fortaleza. A Bispa Vanessa Lima, esposa do pastor, também se filiou ao partido e anunciou sua pré-candidatura.

Os dois foram recepcionados pelo pastor Ronaldo Martins, vereador de Fortaleza e presidente estadual da sigla. Martins, no momento da filiação, lembrou que, na manhã desta quarta, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, havia deixado o PRTB para entrar no Republicanos.

"Temos uma História com o republicanos. Uma história de luta na campanha passada, na grande onda de amor e fé. Escolhemos o partido baseado em um princípio que rege a nossa vida, o princípio da honra", disse o parlamentar.

Ele afirma que deverá tentar reeleição como deputado estadual, e sua esposa concorrerá como deputada federal.

Ainda na manhã desta quarta, Apóstolo Luiz Henrique disse que não havia decidido em qual partido se filiar. Ele esteve ao lado de Capitão Wagner, que anunciou os nomes do diretório do União Brasil durante entrevista coletiva. "Tenho muito carinho por ele", disse, ao ser questionado sobre entrar no grupo de Wagner.

Republicanos próximo do governo

O casal ligado ao eleitorado evangélico entra no Republicanos no momento em que o partido se reaproxima da base do governo no Ceará. O deputado, no entanto, já faz parte da base do governador Camilo Santana (PT).

Figurando na oposição nos últimos anos, Ronaldo Martins, disse na semana passada que conversa com o senador Cid Gomes e com o presidente da Assembleia Legislativa (AL-CE), Evandro Leitão, sobre uma reaproximação.

No dia 30 de janeiro, o pré-candidato presidente da República Ciro Gomes e o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, Cabo Daciolo, ambos do PDT, participarem de um culto na igreja do Apóstolo Luiz Henrique.

Dias depois, o deputado estadual subiu à tribuna da AL-CE e alegou estar sendo perseguido por outros líderes religiosos por conta da aproximação com Ciro.