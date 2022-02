Deputado líder de igreja diz ter sido perseguido por pastores após foto com Ciro Gomes em culto

Aliado à base do governo, Apóstolo Luiz Henrique é fundador da Igreja do Senhor Jesus, situada no bairro Messejana, na periferia de Fortaleza e integra a bancada evangélica da Casa.

O parlamentar usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) na sessão desta quarta-feira (9) e alertou que críticas com fotos e vídeos seus estariam sendo compartilhados por pessoas ligadas à igreja.

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (PP) disse estar sendo perseguido por evangélicos, inclusive outros pastores, após a publicação de uma foto sua ao lado do ex-ministro e pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) no início do mês passado.

Argumentação

Em seu discurso, o parlamentar rebateu o argumento usado contra ele de que Ciro, durante decreto de isolamento social no Ceará, no auge da pandemia de Covid-19, foi contra a abertura de templos religiosos para receber fiéis.

Ciro visitou a igreja comandada pelo apóstolo no último dia 30 de janeiro. Ele foi acompanhado do ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, Cabo Daciolo, e do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT).

“Eles não fizeram discurso, foram para ouvir a palavra “, argumentou o parlamentar cearense.

Apóstolo Luiz Henrique também destacou que havia se encontrado com Ciro em outras oportunidades. “Eu tive não somente com Ciro Gomes na igreja, mas eu estive no seu apartamento junto com o Cabo Daciolo, (...) Eu não posso deixar barato e ficar calado", completou.

O deputado também disse ter se encontrado, ainda em 2017, com o governador de São Paulo João Dória (PSDB), que na época era prefeito da capital paulista, e que seria o candidato tucano à Presidência da República em 2018.

“Podem tentar difamar e perseguir, mas, quanto mais nos perseguirem, mais nós vamos crescer", completou o deputado estadual.

Nas eleições de 2018, quando foi eleito, Luiz Henrique teve como principal financiador de campanha outro líder do seguimento religioso no Ceará, o ex-deputado federal e vereador de Fortaleza, Ronaldo Martins (Republicanos).