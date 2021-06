Na Assembleia, projeto tenta punir a "cristofobia" e propõe multa de até R$ 46,8 mil

Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará, desde quinta-feira (17), um projeto de lei que prevê multa de até R$ 23,4 mil para pessoas físicas e R$ 46,8 mil para pessoas jurídicas (ambas em caso de reincidência) se cometerem o que o autor chama de “cristofobia”.

O projeto é de autoria do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (PP), que já iniciou debate com outros parlamentares para tentar aprovar a matéria. O texto vai passar pela apreciação dos 46 depuados estaduais cearenses.

A assessoria do deputado afirma que projetos parecidos foram propostos em estados como Rio de Janeiro e São Paulo.

Na sessão desta quinta (17), Apóstolo Luiz Henrique, em breve pronunciamento, defendeu a pauta e pediu o engajamento de outros deputados. “Contamos com os pares da casa, para que a igreja seja defendida”, destacou.

As multas previstas na proposta têm valores diferentes para reincidentes, pessoas físicas e jurídicas.

R$ 46,8 mil

O valor máximo da penalidade previsto no projeto é de R$ 46,8 mil, calculado de acordo com a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (Ufirce) em cerca de R$ 4,68 para 2021.