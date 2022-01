Ciro e Daciolo participam de culto na igreja do deputado Apóstolo Luiz Henrique, em Fortaleza

Fora da disputa presidencial, o ex-deputado federal Cabo Daciolo estará em Fortaleza, neste domingo (30), ao lado do pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes (PDT), em um culto na Igreja do Senhor Jesus, às 19h, liderada pelo deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Progressistas).

O anúncio foi feito por Daciolo nas redes sociais e confirmado pela assessoria do ex-ministro neste domingo.

O deputado Apóstolo Luiz Henrique é um dos principais nomes ligados à pauta religiosa no Ceará que integra a base do governador Camilo Santana (PT). A igreja fundada por ele fica na avenida Washington Soares, no bairro Messejana, na periferia de Fortaleza.

Nas eleições de 2018, quando foi eleito, Luiz Henrique teve como principal financiador de campanha outro líder do seguimento religioso no Ceará, o ex-deputado federal e vereador de Fortaleza, Ronaldo Martins (Republicanos).

PREPAREM-SE!!!

AMANHÃ ÀS 19h

Cabo Daciolo e Ciro Gomes juntos em Fortaleza na Igreja do Senhor Jesus.

(Ap Luiz Henrique)

“Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se YAUH é por nós, quem será contra nós?”Romanos 8:31

OH GLÓRIA!!!@cristaostrabpdt @PDT_Nacional @cirogomes pic.twitter.com/FRSnQDIYca — Cabo Daciolo (@CaboDaciolo) January 30, 2022

De olho no eleitorado

Esse é um dos primeiros acenos diretos ao eleitorado religioso feito por Ciro na pré-campanha de 2022. No ano passado, o pré-candidato já havia publicado vídeo nas redes sociais no qual segura uma Bíblia em uma mão e a Constituição na outra, ao exaltar os valores cristãos.

A fatia do eleitorado no segmento evangélico deu forte apoio na eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e é um dos alvos constantes das estratégias políticas do presidente e seus aliados. No Ceará, boa parte das lideranças políticas religiosas são ligadas ao presidente.

Cabo Daciolo

Sexto colocado nas eleições presidenciais de 2018, Daciolo chegou a ser anunciado como pré-candidato em 2022, quando se filiou ao Brasil 35, mas retirou sua candidatura em dezembro de 2021.

Na ocasião, ele declarou apoio a Ciro e entra na campanha do pedestista como importante mobilizador da pauta religiosa.