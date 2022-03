Dayany do Capitão deixa Republicanos com promessa de filiação ao União Brasil

Após impasse com o Republicanos, a pré-candidata a deputada federal Dayany Bittencourt confirmou neste sábado (12), através de assessoria, que deixou o partido para se filiar ao União Brasil (UB). O presidente do Republicanos, o vereador Ronaldo Martins, disse que defiliação foi solicitada por e-mail.

Esposa do deputado federal e pré-candidato ao Governo, Capitão Wagner (Pros), Dayany do Capitão havia se filiado ao Republicanos em 2021.

Histórico na sigla

Em junho do ano passado, a filiação de Dayany mobilizou a cúpula nacional do partido em Brasília. Com a saída de Wagner da disputa pelo Legislativo federal, a expectativa é de que Dayany herde o potencial eleitoral e seja um nome forte para puxar votos.

O Republicanos deixou a base governista no Ceará em 2020 para apoiar Wagner na campanha pela Prefeitura de Fortaleza. Na época, o partido ocupava a pasta municipal dos Esportes.

No mesmo ano, o presidente do partido, o pastor Ronaldo Martins, foi eleito vereador de Fortaleza.

A possibilidade da filiação de Dayany no União Brasil aumenta a especulação de que o partido será uma sigla de oposição ao governador Camilo Santana (PT) e aos irmãos Ferreira Gomes. Wagner tem se articulado para garantir a nova legenda na sua campanha.

Sendo o maior partido do País após a fusão - ao menos por enquanto -, o União Brasil também entrou na mira do suplente de senador Chiquinho Feitosa, que é da base do governo, e ex-presidente do DEM.

Republicanos

Ao Diário do Nordeste, Ronaldo Martins confirmou que Dayany não é mais filiada ao Republicanos. "Ela comunicou sua decisão por e-mail", disse o presidente estadual da sigla.

Martins disse ainda que tem dialogado com o senador Cid Gomes e com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, ambos do PDT.

"Eles estão muito interessados na montagem de chapa. Quem ajudar o Republicanos nesse sentido terá o nosso apoio", disse o vereador.

Segundo ele, a intenção do partido é eleger três deputados federais e três estaduais nas Eleições 2022.