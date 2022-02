Impasse em filiação de Dayany do Capitão faz Republicanos ameaçar sair da base de Capitão Wagner

Aliado importante na campanha de Capitão Wagner (Pros) à Prefeitura de Fortaleza em 2020, o Republicanos tem ameaçado deixar o grupo político do pré-candidato de oposição ao Governo, enquanto é cortejado para voltar à base governista pelo PDT.

No centro do impasse, o Republicanos alega, em nota, que há "demora pelo apoio e posicionamento para montagem da chapa" e "uma possível desfiliação de Dayany Bittencourt", esposa de Wagner.

Ainda no Pros, o deputado federal tem articulado a ida de nomes para o União Brasil no Ceará, partido criado a partir da fusão do DEM e do PSL, em disputa entre base e oposição no Ceará.

Dayany Bittencourt, que usa publicamente o nome de "Dayany do Capitão", foi filiada ao Republicanos em junho de 2021, em Brasília, com mobilização da cúpula nacional do partido. Ela é cotada como pré-candidata a deputada federal.

O Republicanos deixou a base governista no Ceará em 2020 para apoiar Wagner na campanha pela Prefeitura de Fortaleza. Na época, o partido ocupava a pasta municipal dos Esportes. No mesmo ano, o presidente do partido, o pastor Ronaldo Martins, foi eleito vereador de Fortaleza.

A meta em 2022 de Martins é voltar à Câmara Federal, após não ter conseguido reeleição em 2018. Além do vereador, o partido se articula para eleger outros dois nomes para o Congresso Nacional, estratégia para a qual Dayany é importante. Com um cenário disputado, principalmente entre os nomes mais próximos do eleitorado evangélico, há inseguranças na montagem da chapa.

A esposa de Wagner tem viajado pelo Interior tanto ao lado do deputado como de outros aliados do grupo. A aproximação com o Republicanos em 2020 também abriu as portas para a relação com o público nas igrejas.

Legenda: Dayany, Mayra Pinheiro e Jair Bolsonaro em Juazeiro do Norte, no ano passado Foto: PR

“Quando o meu esposo, o deputado federal Capitão Wagner, chegou para mim falando: já sei qual o seu partido, e ele disse que era para o Republicanos, eu disse estou em casa. Então, eu me senti em casa, e estou muito feliz. Sou pré-candidata a deputada federal e muito feliz por estar indo para um partido que me identifico bastante”, afirmou Dayany, durante a filiação em 2021.

Já Ronaldo Martins ressaltou, na época: "Ela será, com certeza, puxadora de votos". De lá para cá, Dayany tem estado em explícita campanha por todo o Estado.

Republicanos "ansioso"

O deputado federal Capitão Wagner, questionado sobre o impasse, disse que o Republicanos está "ansioso" e teme perder vaga. Após a cerimônia da visita do presidente Jair Bolsonaro em Jati, disse que há uma insatisfação no partido por uma preocupação com a montagem da chapa, mas acredita que a sigla se manterá com ele.

A prioridade agora está sendo montar a chapa do União Brasil, mas que vai também ajudar o Republicanos, disse Wagner.

Dayany também foi procurada através da assessoria de comunicação, mas não houve retorno. O espaço está aberto para o posicionamento da pré-candidata.

Na última segunda-feira (7), em reunião da Executiva Estadual do PDT, o senador Cid Gomes voltou a listar o Republicanos como um partido que tem se reaproximado do grupo governista.

Com informações de Wagner Mendes, enviado ao Cariri.