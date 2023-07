Após queixas, Eunício alega erro em voto contra proposta de ampliação de benefícios para o Nordeste

O resultado da votação de um dos destaques da Reforma Tributária causou insatisfação a integrantes da bancada cearense na Câmara dos Deputados. O alvo das críticas é o deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Na decisão, a maioria do plenário — incluindo o emedebista — decidiu retirar um dispositivo que prorrogaria até dezembro de 2032 benefícios fiscais para empresas nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

A votação foi decidida por um voto. Dos 308 necessários, foram obtidos 307. Na bancada cearense, apenas Eunício votou contra o dispositivo. Além dele, dois parlamentares não votaram, Dr. Jaziel (PL) e Matheus Noronha (PL), e outros os 19 votaram "sim"

Mesmo ferrenhos opositores ao Governo Lula, como André Fernandes (PL) e Priscila Costa (PL), votaram a favor da matéria, o que deixou os parlamentares governistas ainda mais insatisfeitos com o voto de Eunício.

Voto errado

Procurado pela reportagem, o deputado Eunício Oliveira explicou que seguiu orientação da liderança do MDB e, por isso, votou contra o destaque. “Eu votei todas as matérias com o Governo, com o relatório, eu iria votar um destaque contra? Não tem o menor sentido isso”, lamentou.

Ainda segundo o parlamentar, sete minutos após a orientação inicial de voto contrário da liderança do MDB, uma nova orientação foi dada liberando a bancada para votação. Contudo, ele já tinha registrado o voto e não conseguiu mudar. “Não tive culpa”, disse

Eunício Oliveira (MDB) Deputado federal “Apesar disso, meu voto não foi o de minerva. Tiveram 14 votos do PT contra também, tem que culpar o PT, que é o chefe do Governo, mas tudo bem, avante”

Conforme dados da Câmara dos Deputados, 12 parlamentares do PT votaram contra o destaque e e cinco estavam ausentes no momento da votação. Procurado pelo Diário do Nordeste, o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT), informou, por meio da assessoria de imprensa, que não irá comentar a declaração sobre o PT.

