Após cirurgia no quadril, Lula já andou pelo quarto e conversou sobre trabalho e política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) andou pelo quarto — com auxílio de andador —, ainda nesta sexta-feira (29), e conversou sobre política e trabalho. A informação foi dada pela médica Ana Helena Germoglio, que integra a equipe que realizou a cirurgia de quadril do presidente.

Neste sábado (30), Lula fez sessões de fisioterapia, caminhou e 'passou a noite estável', conforme o boletim assinado pela equipe médica do presidente.

A perspectiva é a de que Lula já tenha alta na próxima segunda (2) ou na terça-feira (3), embora ainda precise continuar a fazer fisioterapia e respeitar o tempo de repouso recomendado pelos médicos. As informações são do g1.

Segundo as informações passadas pelo ortopedista Giancarlo Polesello, que comandou a cirurgia, o fato do presidente já ter caminhado após o procedimento é um bom indicativo.

O quadro clínico do presidente é considerado bom e estável e não houve intercorrências da cirurgia.

Artroplastia total do quadril

O presidente passou por uma artroplastia total do quadril, do lado direito do corpo. A cirurgia foi feita devido a reclamações constantes de dores, pois a cartilagem estava desgastada na articulação do quadril de Lula. A cirurgia retirou esta parte e inseriu uma prótese.

O procedimento durou cerca de 1h10. A equipe aproveitou que o presidente estava com anestesia geral para realizar uma correção nas pálpebras — cirurgia chamada de blefaroplastia. Este procedimento não havia sido informado antes, porque não estava confirmado.

O período de recuperação estimado é entre quatro e seis semanas, quando é esperado que Lula já esteja "andando com carga total e equilíbrio para ter independência nas atividades do dia a dia", segundo Polesello.

A médica Ana Helena informou que "não há limitação" para que o presidente trabalhe após a alta, mas serão necessários cuidados.

"Já vamos sair aqui do hospital com o presidente levantando e andando. Não há limitação dele trabalhar no Alvorada. Agora a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho (trabalho). A cabeça dele já está funcionando perfeitamente, mas claro que entre despachos um e outro, vai haver fisioterapia e repouso", disse.

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira, durante passagem por Fortaleza, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) reforçou que não há necessidade de Lula se ausentar do cargo e que o procedimento pelo qual passou o presidente era "simples".

"Não há nenhuma necessidade de se afastar. É uma cirurgia de baixo risco e considerada de ótimos resultados para a qualidade de vida do presidente", disse.