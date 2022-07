André Janones é oficializado como candidato à Presidência pelo Avante

O deputado federal André Janones foi oficializado como candidato à presidência da República pelo Avante durante convenção neste sábado (23), no MinasCentro, em Belo Horizonte. Ainda não há definição para vice.

Na ocasião, também foram homologadas as candidaturas de deputados federais, estaduais, governador e senador do partido.

Esta é a primeira vez que Janones é lançado como candidato à Presidência e, na pesquisa mais recente de intenção de voto do Instituto Datafolha, aparece em quarto lugar. Oscilando entre 1% a 2% dos votos nas pesquisas, ele está no mesmo nível de outros candidatos da chamada “Terceira Via”, como Simone Tebet (MDB).

A chegada de Janones ao MinasCentro foi marcada pela música "Eu só quero é ser feliz", cantada pelo MC Doca, enquanto o candidato cumprimentava e acenava para partidários.

Estiveram no local Luís Tibé, presidente nacional do Avante, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

Janones iniciou o discurso agradecendo ao correligionários e lembrou que é filho de empregada doméstica e cadeirante, além de ter estudado em escola pública, tendo se formado em Direito e advogado por dez anos gratuitamente para pessoas carentes.

O presidenciável também ressaltou que é vergonhoso viver em um País onde uma criança de 9 anos tem que mastigar água para fingir que está comendo algo para enganar a fome. Sem citar o nome do presidente Jarir Bolsonaro (PL), Janone fez críticas ao governo e disse haver um "golpe em curso" no Brasil.

"Já temos um golpe em curso no País. As eleições vão decidir se continuaremos sendo governados por fascistas e golpistas ou vamos continuar tendo um regime democrático no Brasil", afirmou Janones.

O mineiro de 38 anos é advogado e deputado. Ganhou destaque nacional ao autoproclamar-se líder da greve de caminhoneiros de 2018, que parou o país, e acabou sendo eleito como o terceiro mais votado em Minas Gerais para a Câmara dos Deputados.