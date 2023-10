André Figueiredo ironiza assinaturas para nova eleição no PDT: 'daqui a pouco só eu que não assino'

Presidente nacional e estadual do PDT, André Figueiredo ironizou a informação de que o grupo liderado pelo senador Cid Gomes no PDT Ceará já conseguiu apoio suficiente para convocar uma reunião extraordinária do diretório estadual.

No encontro partidário, o grupo de aliados de Cid tentará eleger o senador como presidente estadual da sigla, cargo atualmente ocupado por Figueiredo. A maioria absoluta das assinaturas foi anunciada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PDT).

André Figueiredo Presidente nacional e estadual do PDT “Podem ter 50, 70, 80 (assinaturas), na verdade, acho que só eu… Já está aumentando tanto, primeiro começaram com 60, 70, 80, 85, acho que daqui a pouco só eu que não assino essa lista”

O parlamentar participou, na noite desta quinta-feira (5), de uma reunião do diretório municipal do partido, sob comando do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Figueiredo ressaltou ainda que a coleta de assinaturas é um “direito deles”.

Tensionamento

Desde a semana passada, a relação entre os pedetistas aliados de André Figueiredo e o grupo liderado por Cid Gomes voltou a tensionar.

Na última sexta-feira (29), os dois parlamentares tiveram um embate direto durante reunião do diretório estadual do partido por conta das eleições do ano passado. À época, Cid estava interinamente como presidente do PDT Ceará por conta de um acordo firmado em julho.

Figueiredo abandonou a reunião acusando Cid de atuar de forma “ditatorial”. Na segunda-feira (2), o deputado federal anunciou a destituição do presidente do PDT Ceará e reassumiu a função.

Surpreso com a decisão, Cid reuniu aliados à tarde e anunciou que iria reunir assinaturas do diretório estadual do PDT para votar uma nova executiva do partido. A ideia é que o encontro ocorra no próximo dia 16 de outubro.