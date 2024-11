André Fernandes começa maratona de visitas a bairros onde passou em campanha

Derrotado nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza neste ano, o deputado federal André Fernandes (PL) começa, nesta terça-feira (5), uma maratona de visita pelos bairros da Capital para agradecer os 705.295 votos que recebeu no pleito deste ano.

Esse eleitorado garantiu a ele 49,62% dos votos válidos, enquanto o prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), somou 716.133, o equivalente a 50,38%.

A maratona do representante do PL começa no Conjunto Ceará, por volta das 19 horas desta terça-feira.

Cronograma

Na quinta-feira (7), o parlamentar fará um ato no bairro Vila Velha. A programação segue na segunda-feira (11), no José Walter. Todos os eventos são no mesmo horário.

O político ainda prometeu divulgar, em breve, o cronograma para outros bairros.

"Rodando todos os bairros que passei na campanha, mas agora para agradecer cada voto. Vai ser o Fechadão com o André, um recado que vamos dar aos políticos, não só do Ceará, mas do Brasil. Político não tem que sumir depois da eleição, tem que retornar, viver com o povo, seja período eleitoral ou não", disse