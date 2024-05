Aliado de Ciro Gomes, Mauro Filho é nomeado vice-líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) foi nomeado vice-líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados. O nome do parlamentar cearense consta, nesta quinta-feira (23), na lista de vice-líderes disponível no site da casa legislativa. A atuação do cearense em pautas macroeconômicas no Congresso Nacional é o principal motivo para o convite feito a Mauro Filho. Ele integra, por exemplo, o Grupo de Trabalho que discute a regulamentação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.

O deputado explicou que a nomeação formaliza um papel que ele vinha tendo dentro da base aliada na Câmara dos Deputados. Ele explica que era convidado para as reuniões de Líderes dos partidos aliados pelo líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o também cearense José Guimarães (PT), quando o debate envolvia propostas da área macroeconômica.

"Eu faço a apresentação do que é o projeto, que problemas, que soluções que podem ser implementadas dentro do processo. E eu fui criando espaço", explica. "O Guimarães me indicava pra todos esses debates e fui estreitando o relacionamento com o Ministério da Fazenda, com o Tesouro Nacional, com o Barreirinha, secretário da Receita, e obviamente com o Padilha também", detalha.

Mauro Filho reforçou que apesar de estar na vice-liderança do Governo Lula, tem "liberdade de continuar defendendo aquilo que acredito que o Brasil precisa". "Deixei claro que a minha a minha concepção é de que o modelo econômico brasileiro só terá expansões de PIB mais duradouras quando resolver essa questão da despesa financeira que está consumindo o orçamento da União e sobrando poucos recursos pra despesa primária — que significa saúde, educação, pagamento de pessoal e assim por diante", explica.

Legenda: Site da Câmara dos Deputados já lista Mauro Filho como um dos vice-líderes do Governo Lula Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

Mauro Filho foi coordenador de campanha do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na disputa pela presidência da República em 2022. Em meio ao racha entre PT e PDT na época, foi um dos parlamentares do PDT a apoiar a candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará.

Com a vitória de Elmano de Freitas (PT), Mauro Filho foi um dos poucos deputados pedetistas que não se envolveu nos desgastes internos do partido. Ele integra a base do governador petista no Ceará, mas não deixou de ser aliado ao grupo liderado por Ciro Gomes, que permaneceu no PDT.

Apesar do conflito entre PT e PDT no Ceará, a nível nacional, o PDT é da base aliada ao presidente Lula, inclusive com o presidente nacional licenciado da legenda, Carlos Lupi (PDT) como ministro da Previdência Social e o presidente nacional em exercício, deputado André Figueiredo (PDT), como líder da Maioria na Câmara dos Deputados.