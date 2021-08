Água, educação e habitação são os temas que mais trazem presidentes ao Ceará desde 1995

Desde a gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) até o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), a pauta hídrica é a principal razão para as visitas presidenciais ao Ceará. Desde acompanhamento das obras da Transposição do Rio São Francisco até inauguração de açudes, o tema tem sido central nas viagens de presidentes ao Estado.

Educação e Habitação também estão entre os principais motivos para as vindas de presidentes ao Ceará durante os mandatos no Palácio do Planalto. O último, aliás, é a justificativa para a visita de Bolsonaro à região do Cariri nesta sexta-feira (13) - ele fará a entrega de conjuntos habitacionais em Juazeiro do Norte e Crato.

A reportagem coletou os registros das viagens presidenciais no Arquivo da Presidência da República e também em matérias publicadas pelo Diário do Nordeste.

Foram categorizados, ao todo, 17 temas: Educação, Recursos hídricos, Habitação, Obras viárias, Questão agrária, Saúde, Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Campanha eleitoral, Cúpula do Brics, Reunião da Sudene, Programas econômicos, Transnordestina, Energia, Saneamento e Fórum de Governadores do BID. Recursos hídricos, Educação e Habitação são os que mais aparecem nas agendas oficiais.

Esta é a terceira visita oficial do presidente Bolsonaro ao Ceará em dois anos e meio na presidência da República - média de visitas equivalente a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro mandato.

Se comparado o mesmo período na primeira gestão, FHC foi o que menos visitou o Estado: duas vezes. Por outro lado, com o mesmo tempo no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff (PT) já havia desembarcado seis vezes no Ceará.

Relembre as visitas de cada presidente relacionadas a recursos hídricos, educação e habitação:

PAUTAS HÍDRICAS

Jair Bolsonaro

Data: 26 de agosto de 2020

Inauguração do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, em Penaforte.

Michel Temer

Data: 3 de agosto de 2018

Cerimônia alusiva ao acionamento da 3ª Estação de Bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, realizada em Juazeiro do Norte.

Dilma Rousseff

Data: 8 de fevereiro de 2012

Visita aos municípios de Juazeiro do Norte e Mauriti para acompanhar as obras da transposição do Rio São Francisco.

Data: 27 de fevereiro de 2012

Ela visitou as obras de um dos trechos das obras do Eixão das Águas, que tinha como objetivo ligar o Açude Castanhão e a Região Metropolitana de Fortaleza.

Data: 19 de março de 2014

A ex-presidente descerrou a placa de inauguração do quinto e último trecho Eixão das Águas e entregou um “kit seca”, com 172 máquinas, a 141 prefeitos cearenses. No mesmo dia, em Sobral, ela assinou ordem de serviço para obras de sistemas de abastecimento de água.

Legenda: A ex-presidente Dilma Rousseff na inauguração do último trecho do Eixão das Águas, em 2014 Foto: Alex Costa

Data: 13 de maio de 2014

Dilma Rousseff visitou o município de Jati para acompanhar as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Lula

Data: 25 de novembro de 2005

O ex-presidente visitou o município de Arneiroz, no Sertão de Inhamuns, para inaugurar o Açude Arneiroz II.

Data: 6 de junho de 2006

Em visita a Jaguaribara, no Vale do Jaguaribe, Lula inaugurou a estação de piscicultura no Castanhão e visitou o Complexo do Castanhão.

Data: 16 de outubro de 2009

Visitou as obras da transposição do Rio São Francisco, em Mauriti. Estava acompanhado do ex-governador Cid Gomes e da, à época, ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff.

Legenda: Diário do Nordeste registrou a visita do ex-presidente Lula em outubro de 2009 Foto: Arquivo SVM

FHC

Data: 30 de março de 1996

O ex-presidente assinou, no município de Jaguaribara, o contrato de implantação das obras do açude Castanhão e o contrato do Projeto de Irrigação do Baixo Acaraú.

Legenda: Registro do Diário do Nordeste da vinda do ex-presidente FHC ao município de Tejuçuoca Foto: Arquivo SVM

Data: 4 de maio de 1998

Como parte de uma série de visitas a estados que passavam por grave crise relacionada à seca, FHC esteve em Tejuçuoca, a 118 km de Fortaleza, para ver de perto a situação dos agricultores e das plantações no estado.

Data: 2 e 3 de setembro de 2001

Na programação do ex-presidente no Ceará, ele visitou o projeto de irrigação do Baixo Acaraú.

EDUCAÇÃO

Dilma Rousseff

Data: 3 de abril de 2013

Inaugurou, em Fortaleza, a Escola Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Luciano Cavalcante.

Legenda: Ao lado do então ministro da Educação, Aloísio Mercadante, Dilma inaugurou a escola profissionalizante em Fortaleza Foto: Divulgação

Data: 18 de julho de 2013

Participou da formatura de 2.400 alunos do Pronatec Brasil sem Miséria (BSM), programa federal que oferecia cursos de formação inicial e continuada para a população mais vulnerável.

Data: 22 de novembro de 2013

A ex-presidente assinou ordem de serviço para a construção de 125 creches e unidades de pré-escola em Fortaleza.

Lula

Data: 28 de fevereiro de 2008

Esteve em Quixadá, no Sertão Central, para visita à Escola de Ensino Fundamental José Bonifácio de Sousa e também à futura sede do Pólo Universitário de Quixadá.

Data: 20 de agosto de 2008

Participou da inauguração da primeira etapa da construção do Campus Avançado da Universidade Federal do Ceará no Cariri (UFC-Cariri), em Juazeiro do Norte.

Data: 10 de setembro de 2009

Inaugurou, simultaneamente, o campus de Sobral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o campus de Limoeiro do Norte, por teleconferência. Ele autorizou ainda a 20 escolas profissionais para a rede estadual de ensino.

Legenda: O presidente visitou Sobral e inaugurou o campus do IFCE na cidade, em 2009 Foto: Presidência

Data: 8 de junho de 2010

O ex-presidente participou da aula inaugural do Projovem Urbano, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

FHC

Data: 6 e 7 de fevereiro de 1998

FHC veio ao estado para divulgar o programa "Toda Criança na Escola", parte da campanha nacional de matrícula. Também foi assinado convênio para construção de escolas em Fortaleza.

HABITAÇÃO

Jair Bolsonaro

Data: 13 de agosto de 2021

Cerimônia de entrega de chaves de conjuntos habitacionais localizados nos municípios de Juazeiro do Norte e Crato, no Cariri.

Dilma Rousseff

Data: 27 de fevereiro de 2012

Como parte da agenda de visita a Fortaleza, a ex-presidente visitou o Conjunto Habitacional Vila do Mar III, localizado no bairro Floresta.

Data: 23 de agosto de 2015

Dilma participou da cerimônia de entrega de unidades habitacionais em Caucaia e entregas simultâneas em Fortaleza, em Maracanaú (CE), em Castanhal (PA), em Colinas do Tocantins (TO) e em Bom Conselho (PE) do Programa Minha Casa Minha Vida.

Legenda: Dilma Rousseff durante cerimônia de entrega de chaves em Caucaia Foto: Divulgação

Lula

Data: 28 de fevereiro de 2008

Em Fortaleza, Lula assinou atos de saneamento e habitação como parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Legenda: O ex-presidente Lula visitou obras do residencial Patativa do Assaré, em Fortaleza

Data: 10 de setembro de 2009

Visitou as obras do Residencial Patativa do Assaré e assinou as ordens de serviço relativas às obras de habitação e urbanização integrada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na Bacia do Rio Maranguapinho, em Fortaleza.