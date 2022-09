A empresários, Ciro diz que fez 'comício com gente preparada': 'imagina explicar isso na favela?'

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse, em um encontro com empresários no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (31), que estava em "um comício para pessoas preparadas" ao explicar parte do seu plano econômico e de projetos para a indústria. Logo em seguida, disparou: 'Imagina explicar isso na favela?".

A declaração - que logo gerou críticas nas redes sociais - foi dada em um almoço organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). No evento, também esteve presente o candidato ao Governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves (PDT).

Ciro é elogiado e diz que falou para 'pessoas preparadas'; assista:

O pedetista detalhou seu plano para a economia por cerca de uma hora. O momento polêmico ocorreu quando o empresário Luiz Césio Caetano elogiou a fala de Ciro, classificada por ele como uma "aula".

"Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Isso foi uma aula, pelo menos para mim, foi", afirmou.

Em seguida, Ciro disse que o momento era um "comício" e falou sobre a diferença para a favela. O empresário, então, encerrou: "Tivemos um ambiente em que você pode expor essa sua metodologia disruptiva dos modelos que nós temos".

Ciro Gomes se pronuncia

No Twitter, após a repercussão, Ciro se defendeu e negou ter menosprezado moradores de favelas. Conforme o presidenciável, ele falou "gente preparada" apenas no "sentido técnico" e "nunca como menosprezo à sabedoria popular. Que amo e respeito".

"A pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos - capazes de serem entendidos por poucos - e conclui com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é muita ma fé", escreveu.