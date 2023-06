13º salário: data da primeira parcela dos servidores de Fortaleza sai ainda em junho, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou que a data do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais será anunciada na próxima semana. A declaração foi dada nesta terça-feira (6) durante coletiva de imprensa no Seminário de Prefeitos 2023.

Em 2022 e em 2021, o gestor antecipou o pagamento da primeira parcela para junho. A segunda parcela também foi adiantada no último biênio, caindo na conta dos servidores na metade de dezembro. Nos dois anos, o anúncio das datas ocorreu cerca de um mês antes do depósito.

Em 2023, Sarto ainda não tratou sobre a parcela oficialmente. Pela lei, ele tem até 30 de novembro para fazer o pagamento da metade do valor devido. Contudo, como foi costume da Prefeitura adiantar a primeira parcela, servidores já começaram a questionar a gestão.

Servidores estaduais

A demanda ganhou mais coro quando o Governo do Estado anunciou o pagamento da primeira parte do 13º salário para 12 de junho, como sempre tem sido feito nos últimos anos.

Segundo o secretário da Fazenda (Sefaz), Fabrízio Gomes, a medida vai injetar na economia cearense R$ 1,8 bilhão, referente ao salário da folha de junho, que soma R$ 1,3 bilhão, e a primeira parcela do 13°, representando um acréscimo de 500 milhões.