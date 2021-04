Impeachment de Wilson Witzel do Governo do Rio é aprovado após Tribunal formar maioria

O Tribunal Especial Misto (TEM) aprovou, nesta sexta-feira (30), o pedido de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Apesar de faltarem três votos, o pedido já teve maioria a favor do impedimento contra o político, o primeiro da história do estado. As informações são do jornal O Globo.

Witzel é acusado de crime de responsabilidade por um suposto envolvimento em fraudes na compra de equipamentos e realização de contratos durante a pandemia da Covid-19.

Caso nenhum dos membros do júri mude seu voto, haverá outra votação do Tribunal para decidir por quanto tempo Witzel ficará impedido de ocupar cargos públicos. O prazo máximo é de cinco anos.

Como foi o julgamento

O julgamento começou às 9h30 desta sexta no no Tribunal de Justiça do Rio, sem a presença do governador. Witzel, contudo, manifestou-se por meio de postagens no Twitter, criticando aspectos da votação.

Legenda: Wilson Witzel acompanhou e se posicionou contra a votação por meio das redes sociais. Foto: reprodução/Twitter

O primeiro a votar foi o deputado Waldeck Carneiro (PT), relator do processo, que apoiou a condenação do político. Em seguida, foi a vez do desembargador José Carlos Maldonado, que seguiu o mesmo posicionamento.

Na sequência, também acompanharam o voto do relator o deputado estadual Carlos Macedo (Republicanos); o desembargador Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; o deputado Chico Machado (PSD) e a desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves. O deputado Alexandre Freitas (Novo) também votou pelo impeachment do gestor estadual.

Faltam, ainda, os votos da deputada Dani Monteiro (PSOL) e das desembargadoras do TJRJ Inês da Trindade e Maria da Glória Bandeira de Mello.

Após a decisão, um membro do TEM terá de redigir um acórdão e relatar o processo em até dez dias após a sessão. O presidente do Tribunal, então, solicitará aos membros que assinem o documento, o qual será publicado no Diário Oficial e no Diário da Justiça Eletrônico.

No fim do processo, os ofícios serão apresentados ao governador em exercício Cláudio Castro, que deve assumir definitivamente o cargo.

Quem é Wilson Witzel

Ex-juiz federal, Witzel entrou oficialmente na política em março de 2018, e ficou coadjuvante no cenário até duas semanas antes do pleito daquele ano — ele decolou nas pesquisas após ganhar apoio do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Com maior popularidade, o ex-juiz venceu o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), no segundo turno. Na ocasião, ele prometeu se alinhar ao presidente Jair Bolsonaro, eleito no mesmo ano.

No entanto, Witzel rompeu com o presidente meses após tomar posse. Sem apoio de deputados da Assembleia Legislativa, o ex-governador ficou sem base política que o sustentasse após o surgimento das acusações do Ministério Público Federal.

Desde o início do processo, Witzel afirma que seu afastamento se deve ao presidente Jair Bolsonaro, que se tornou seu adversário político.