Camilo Santana comemora aprovação da importação da Sputnik V: 'Boa notícia para os cearenses'

O governador do Ceará Camilo Santana celebrou, em publicação nas redes sociais, a aprovação para a importação da vacina Sputnik V, dada de forma excepcional e temporária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta sexta-feira (4). "Boa notícia para os cearenses e os demais estados", disse.

Para o chefe do Executivo cearense, mesmo que de maneira "excepcional e controlada", e com menor quantitativo de doses, a autorização "representa um avanço para que tenhamos mais vacinas disponibilizadas à nossa população".

O imunizante russo, assim como o indiano Covaxin, também aprovado pela Anvisa, terá limitação de número de doses para apenas 1% da população. O Ceará, que tem acordo para adquirir 5,8 milhões de doses, só poderá comprar diretamente 183 mil.

Legenda: Em março, Camilo Santana assinou contrato para viabilizar a compra direta de 5,87 milhões de doses da Sputnik V Foto: Reprodução/Facebook

"A Sputnik já está sendo utilizada em 66 países e tem eficácia comprovada acima de 91%. Não vou descansar um minuto até que todos os cearenses sejam vacinados", reiterou Camilo.

Legenda: Governador do Ceará se pronunciou nas redes sociais na noite desta sexta-feira (4) Foto: Reprodução

Governadores do Nordeste se pronunciam

Rui Costa, governador da Bahia, comentou que a aprovação veio "depois de muita luta" e criticou a quantidade doses autorizadas, que, para ele, "está muito abaixo da real necessidade".

Legenda: Chefe do Executivo baiano se pronunciou no Twitter Foto: Reprodução

"Agora, é batalhar para fazer chegar logo o que foi aprovado e vacinar nosso povo. Vacina salva vidas", declarou o petista no Twitter.

O governador do Piauí Wellington Dias celebrou a autorização da Sputnik V por meio de vídeo publicado no Twitter, e afirmou que o Consórcio Nordeste e o Consórcio da Amazônia se reúnem neste sábado (5) para discutir as providências para a chegada das doses.

Quantitativos de doses da Sputnik V para os estados do Nordeste, segundo a Anvisa:

Bahia - 300 mil doses

Pernambuco - 192 mil doses

Ceará - 183 mil doses

Maranhão - 141 mil doses

Piauí - 66 mil doses

Sergipe - 46 mil doses