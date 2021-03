Novo concurso público do IBGE oferta 297 vagas temporárias para o Ceará

O novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prevê 297 vagas temporárias distribuídas em 17 municípios do Ceará. Destas, 270 são para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento e 27 para Supervisor de Coleta e Qualidade, com salários de R$ 1.387,50 e R$ 3.100, respectivamente.

As inscrições podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (11) até o próximo dia 26. A previsão é que as provas ocorram no dia 2 maio. Em todos os estados do País, são 6.500 vagas para 500 cidades.

Veja o tira-dúvidas sobre o concurso:

Até quando e onde realizar a inscrição

As inscrições começam no dia 11 de março para todas as funções e terminam no dia 26 de março. Os candidatos devem realizar a inscrição nos sites das bancas organizadoras, que são o Cebraspe e Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Quais municípios cearenses terão oportunidades para o concurso do IBGE

No Ceará, as vagas são distribuídas entre os municípios Aracati, Baturité, Canindé, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Itapagé, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maranguape, Quixadá, Sobral, Tauá e Tianguá. Ainda não foi divulgado o número de vagas por cidade.

Quanto tempo dura essa vaga temporária

As vagas são temporárias e os contratos terão duração de até um ano, podendo esse prazo ser prorrogado, desde que o prazo total não ultrapasse três anos, de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

O contratado será avaliado mensalmente nos primeiros três meses e nos últimos três meses de contrato. Nos meses intermediários, as avaliações poderão ocorrer mensalmente ou a cada 90 dias.

Que não pode concorrer

Pessoas que não estão enquadradas nos critérios definidos e que já tenham exercido cargos temporários nos últimos dois anos. Ocorre que a contratação temporária na administração pública federal é regida pela Lei nº 8.745/1993. Quem tiver sido contratado sob o regime dessa lei nos últimos 24 meses não pode exercer nova função.

Quem não possuir idade mínima de 18 anos completos na data de contratação

Quais os critérios para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento

O candidato precisa ter ensino médio completo, mas nenhuma experiência profissional é exigida.

O que faz um Agente de Pesquisas e Mapeamento

Entre as atribuições deste profissional está a visitação a domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística.

Quanto ganha e qual a jornada do Agente de Pesquisas e Mapeamento

O salário desse profissional é de R$ 1.387,50 e jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

Em quais municípios o Agente de Pesquisas e Mapeamento terá de atuar

O candidato poderá optar pelo município em que deseja concorrer à vaga e também aquele onde realizará a prova, dentre as opções disponíveis.

Qual o valor da taxa de inscrição para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento

A inscrição custa R$ 33,98. É possível se inscrever do dia 11 até o dia 26 de março.

Quando, como será e quais conteúdos da prova para os candidatos a Agente de Pesquisas e Mapeamento

A prova objetiva será realizada no dia 2 de maio nos municípios em que há vagas, das 13h às 17h. As questões abrangerão conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia

Quais os critérios para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade

O nível de escolaridade informado pelo IBGE para o cargo no Ceará também é médio. Os demais critérios ainda não foram divulgados.

O que faz um Supervisor de Coleta e Qualidade

Entre as atribuições do Supervisor de Coleta e Qualidade estão a organização, o planejamento e execução de atividades previstas para as pesquisas e levantamentos, além do gerenciamento, acompanhamento e controle dos trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta, bem como participar de treinamentos, e/ou ministrá-los, que tenham por objetivo a capacitação para o desenvolvimento das pesquisas estatísticas.

Quando, como será e quais conteúdos da prova para os candidatos a Supervisor de Coleta

A prova objetiva será realizada nos municípios onde há vagas, no dia 2 de maio, das 13h às 17h. Os conteúdos cobrados nas questões serão de Língua Portuguesa, de Matemática e Raciocínio Lógico, de Ética no Serviço Público, de Noções de Informática, de Noções de Administração e Situações Gerenciais e de Geografia.

Em quais municípios o Supervisor de Coleta vai atuar

O candidato também poderá optar pelo município em que deseja concorrer à vaga e também aquele onde realizará a prova, dentre as opções disponíveis.

Como será no dia da prova diante da pandemia

Os candidatos deverão levar caneta esferográfica cor preta de material transparente, comprovante de inscrição e documento original com foto. Protocolos sanitários de prevenção da Covid-19 serão divulgados detalhadamente em edital específico sobre os locais de prova, exigindo o uso de máscaras, o distanciamento seguro entre candidatos e aplicadores de prova, disponibilização de álcool em gel em todos os locais de prova, medidas para evitar aglomerações e respeito às legislações locais.

O candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo e terá sua prova anulada.