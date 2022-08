Novo concurso IBGE 2022 tem 6.765 vagas e salários de até R$ 2.1 mil; veja detalhes

Ao todo, 6.765 vagas temporárias estão sendo ofertadas para as funções de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O processo seletivo para o concurso foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25).

Segundo as informações divulgadas no documento, o salário do recenseador é calculado com base em produção, enquanto o do ACM é de R$ 2.100 e do ACS é R$ 1.700.

As inscrições serão feitas de forma presencial até a próxima segunda-feira (29) e não será cobrada taxa dos interessados nas vagas. Antes da chegada no local é necessário preencher um formulário disponibilizado pelo órgão no site.

A duração do contrato será de até 5 meses para as funções previstas no edital. Apesar disso, o contrato poderá ser prorrogado conforme indicado no inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993.

A vaga de Recenseador tem como requisito o nível fundamental de formação. Enquanto isso, para ACM e ACS é preciso ter o ensino médio completo.