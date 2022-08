Concurso Senado tem edital publicado com 22 vagas e salários de até R$ 33 mil; veja detalhes

O edital com 22 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o concurso do Senado Federal foi publicado, nessa segunda-feira (22), no Diário Oficial da União (DOU). O certame exige nível superior e os salários chegam a R$ 33.461,68.

As oportunidades são distribuídas em quatro cargos, que exigem especialidades diferentes. São eles:

Analista Legislativo (diversas especialidades) - 12 vagas

Advogado - 1 vaga

Consultor Legislativo - 2 vagas

Técnico Legislativo (Policial Legislativo) - 7 vagas

Como se inscrever

As inscrições para a seleção abrem nesta terça-feira (23), a partir das 16h, através do site da banca organizadora. Os interessados em participar podem se candidatar até às 16h de 21 de setembro.

Para concorrer, é necessário desembolsar entre R$ 55 e R$ 94 referente a taxa de participação no concurso, dependendo do cargo desejado.

R$ 55,00 (Técnico Legislativo)

R$ 73,00 (Analista Legislativo)

R$ 94,00 (Advogado e Consultor)

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula têm direito a isenção desses valores.

Quem pode participar

Além de nível superior, o candidato interessado em participar do certame deve ainda:

Ser aprovado no concurso público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Anexo II do edital;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Cumprir as exigências estabelecidas em lei para o exercício das atribuições do cargo;

Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse; e

Cumprir as determinações dos editais do concurso público.

Requisitos por cargo

Advogado

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, observadas as disposições legais aplicáveis, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Consultor Legislativo

Especialidade Assessoramento Legislativo : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Especialidade Assessoramento em Orçamento : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Especialidade Administração : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Especialidade Arquivologia : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Arquivologia, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Arquivologia, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Especialidade Assistência Social : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Especialidade Contabilidade : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, inscrito no Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, inscrito no Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Especialidade Enfermagem : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, inscrito no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, inscrito no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN); Especialidade Informática Legislativa : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de informática, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de informática, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Especialidade Processo Legislativo : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Especialidade Registro e Redação Parlamentar : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, aprovado em prova prática de taquigrafia;

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, aprovado em prova prática de taquigrafia; Especialidade Engenharia do Trabalho : diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia que possua curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, inscrito no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);

: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia que possua curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, inscrito no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA); Especialidade Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações ou Engenharia de Controle e Automação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, inscrito no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);

Técnico Legislativo

Especialidade Policial Legislativo Federal: certificado de conclusão de curso de ensino superior, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; com boa saúde física e mental, recomendado em exame psicotécnico para avaliação de suas características ao perfil profissiográfico do cargo, com idoneidade moral e bons antecedentes e com carteira nacional de habilitação ou permissão para conduzir veículos automotores de, no mínimo, categoria “B”, válida, sem impedimentos e sem observação de adaptação veicular ou restrição de locais e (ou) horário para dirigir;

Provas

Segundo o edital, os participantes serão submetidos a até oito etapas, entre elas provas objetivas e discursivas, além de teste de aptidão física. As avaliações serão aplicadas em todas as capitais do País.

Etapas do concurso do Senado Federal

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório (para os cargos de Advogado e Consultor Legislativo);

Exame de sanidade física e mental, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Exame psicotécnico, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo); e

Heteroidentificação e avaliação biopsicossocial (candidatos que se inscreverem nas vagas reservadas).

As datas de aplicação das provas objetivas e discursivas variam entre os cargos.

Analista Legislativo: 6/11 – Turno da tarde: das 15h às 19h30 (horário de Brasília);

Advogado: 6/11 – Prova objetiva no turno da manhã: das 8h às 12h30 (horário de Brasília); e 27/11 – Prova discursiva em dois turnos: das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Consultor Legislativo: 6/11 – Prova objetiva no turno da tarde: das 15h às 19h30 (horário de Brasília); 27/11 – Prova discursiva em dois turnos: das 8h às 12h e das 15h às 19h;

Técnico Legislativo – Policial Legislativo: 6/11 – Turno da manhã: das 8h às 12h30.

Confira a íntegra dos editais.