Inscrições para concurso do IBGE com mais de 8 mil vagas no Ceará se encerram nesta semana

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra, nesta semana, as inscrições para mais de 8 mil vagas no Censo Demográfico 2021 no Ceará. As oportunidades, destinadas aos cargos de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Supervisor (ACS) e recenseador, estão distribuídas em todos os municípios do Estado.

Os candidatos precisam ter nível médio completo para as vagas de Agente Censitário, cujas inscrições se encerram nesta segunda-feira (15) e custam R$ 39,49. O salário para ACM, com 233 vagas, é de R$ 2,1 mil, enquanto o de ACS, com 660 oportunidades, é de R$ 1,7 mil. Ambos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais, sendo oito diárias.

Já para o cargo de recenseador, são previstas 7.313 vagas no Estado, com inscrições até a sexta-feira (19). Os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo para concorrer, mediante pagamento de R$ 25,77. A jornada de trabalho recomendável para esse cargo é de, no mínimo, 25 horas semanais.

As vagas, temporárias, têm duração prevista de três meses para os recenseadores. Já para os Agentes Censitários, os contratos têm previsão de cinco meses, podendo ser renovados conforme as necessidades e o orçamento do órgão. Em todo o País, são oferecidas mais de 204 mil vagas.

Provas com protocolos contra a Covid-19

No dia da prova, protocolos contra o novo coronavírus, como uso de máscara, distanciamento social entre candidatos e aplicadores de prova e disponibilização de álcool em gel, serão obrigatórios.

Além disso, os candidatos devem portar caneta esferográfica cor preta de material transparente, comprovante de inscrição e documento original com foto para realizar o exame.

