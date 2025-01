Governo abre 100 vagas para programa Agente Jovem Ambiental, em Fortaleza

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira (29) novo edital do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA), voltado a jovens moradores de Fortaleza. Desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Sema), o programa incentiva a participação de jovens cearenses em projetos que visam a preservação do meio ambiente nas comunidades.

Serão ofertadas 50 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva, e os jovens selecionados atuarão na promoção de ações socioambientais no Parque Estadual do Cocó, onde cumprirão carga horária presencial de quatro horas diárias.

O programa oferta auxílio financeiro de R$ 500, além de capacitação em educação ambiental, seguro acidente, fardamento e certificado.

Requisitos

Para se candidatar, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ter entre 15 e 29 anos;

Ter concluído o ensino médio em escola pública do Ceará ou estar matriculado no Ensino Médio em escola pública do Ceará, exceto em escola de ensino em tempo integral.

Estar cadastrado ou integrar família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Ser residentes no município de Fortaleza, preferencialmente nos bairros: Aerolândia, Jardins das Oliveiras, Alto da Balança, Salinas, São João do Tauape, Cocó, Edson Queiroz, Cidade 2000, Manuel Dias Branco, Praia do Futuro 2, Sabiaguaba, Prefeito José Walter, Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Barroso, Passaré, Cajazeiras, Boa Vista/Castelão e Dias Macedo;

Não possuir vínculo empregatício formal;

Não estar matriculado, cursando ou ter concluído o ensino superior.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas de 15 de fevereiro a 15 de março, exclusivamente pelo site da Sema.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os seguintes documentos:

RG do candidato;

CPF do candidato;

N° de inscrição atualizado do CadÚnico do candidato ou do responsável familiar;

Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração atualizada da instituição de ensino que comprove cursar ou ter concluído o ensino médio em escola pública do Ceará;

Comprovante de endereço.

