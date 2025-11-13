Fortaleza abre 500 vagas em cursos on-line gratuitos; confira

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nessa quarta-feira (12), uma jornada de cursos da Beta Educação, no âmbito do Programa Citidigital, com 500 vagas gratuitas para capacitações on-line em áreas do universo digital. A iniciativa é conduzida pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

O período de inscrição começa segunda-feira (17) e segue até 28 de novembro, exclusivamente pelo site da Citinova.

Segundo a gestão, o objetivo é promover inclusão digital e qualificação de jovens e adultos de 18 a 35 anos, moradores de Fortaleza, egressos de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social ou de baixa renda. Durante o lançamento, o prefeito Evandro Leitão reafirmou a diretriz de criar oportunidades para esse público.

A trilha formativa reúne cursos com cargas de 5h a 15 horas para:

designer

social media

editor de vídeos

copywriter

web developer

gestor de automações

gestor de tráfego

Videoaulas e atividades práticas

As capacitações utilizam a metodologia “Fases da Transição para o Digital”, desenvolvida pela Beta Educação, com videoaulas, mentorias coletivas, suporte técnico e atividades práticas em ambiente virtual.

O processo é gratuito, e as vagas serão preenchidas conforme os critérios de elegibilidade do edital, com prioridade para pessoas de baixa renda e moradores de bairros com baixo IDH.

O resultado está previsto para 8 de dezembro, e as aulas começam a partir de 12 de dezembro. Quem cumprir frequência mínima de 75% e bom desempenho nas avaliações receberá certificação emitida pela Beta Educação.

Serviço

Inscrições: 17 a 28 de novembro, pelo site da Citinova

Vagas: 500 (gratuitas)

Público-alvo: 18 a 35 anos; residentes em Fortaleza; egressos de escolas públicas; em vulnerabilidade social ou baixa renda

Resultado: 8 de dezembro

Início das aulas: 12 de dezembro

Dúvidas: contato@citinova.fortaleza.ce.gov.br