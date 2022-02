Forças Armadas: Confira concursos com inscrições abertas

Os concurseiros interessados em uma chance para integrar o quadro das Forças Armadas brasileiras estão com diversas possibilidades. Exército, Marinha e Aeronáutica estão com diversos concursos abertos para admissão de profissionais em diversos cargos.

Confira a seguir o resumo das principais oportunidades.

Militares Temporários do Exército 3ª Região Militar

Aberto até: 30 de setembro.

O Comando da 3ª Região Militar (3ª RM) divulgou processo seletivo para Cabos Técnicos Temporários 2021/2022. A seleção busca formar cadastro reserva para eventual incorporação de profissionais no Serviço Militar Especial Temporário.

Podem participar homens e mulheres com Ensino Fundamental, nascidos entre 2 de março de 1986 e 1º de março de 2003 — quem tiver menos de 19 anos ou mais de 36 não poderá se inscrever no processo seletivo nem incorporar como cabo especialista temporário em 1º de março de 2022.

As vagas serão dirigidas aos seguintes cargos:

Ajudante de Eletricista Predial

Auxiliar de Lanternagem

Auxiliar de Manutenção de Microcomputador e Periféricos

Auxiliar de Mecânica Auto (Diesel)

Auxiliar de Mecânica Auto (Gasolina e Diesel)

Auxiliar de Mecânica Auto (Gasolina)

Auxiliar de Mecânica Auto (Geral) e Motorista Categoria "B" ou superior

Auxiliar de Mecânica de Equipamento Elétrico

Auxiliar de Mecânica de Equipamento Eletrônico

Auxiliar de Mecânica Elétrica Auto

Auxiliar de Refrigeração

Bombeiro Hidráulico

Borracheiro

Carpinteiro

Cozinheiro

Ferrador/Tratador de Equinos

Fotógrafo/Cinegrafista

Motorista Habilitado na Categoria “D”

Motorista Habilitado na Categoria “D” ou “E” com curso de transporte coletivo

Motorista Habilitado na Categoria “E”

Músico (Trompete, Clarim ou Corneta)

Operador de Máquina de Construção (Motoniveladora + Trator de Esteira + Retroescavadeira)

Operador de Microcomputador

Pedreiro

Pintor a Pistola (Automotivo)

Serralheiro

Veja edital completo.

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - Vestibular 2022

Aberto até: 15 de setembro

Vagas: 150

Taxa de inscrição: R$ 170

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) busca selecionar candidatos com Ensino Médio para ingresso no curso de Engenharia.

Com duração de cinco anos, os dois primeiros constituem o curso Fundamental, com conteúdos básicos de engenharia, enquanto os três últimos são direcionados ao Curso Profissional, com especialidades distintas: Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica e Mecânica-Aeronáutica.

Podem participar brasileiros natos de ambos os sexos, que não completem 25 anos até 31 de dezembro de 2022 e com Ensino Médio concluído ou em conclusão em 2021.

Veja edital completo.

Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP) 2021

Aberto até: 26 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 60.

Vagas: 40.

A Diretoria de Ensino da Marinha (DensM) abriu concurso público para admissão no curso de formação para o ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP).

A entidade visa a preencher 40 vagas, distribuídas para técnicos em Administração, Contabilidade, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Estatística, Geodésia e Cartografia, Gráfica, Marcenaria, Mecânica, Metalurgia, Meteorologia, Motores, Processamento de Dados e Química.

Para participar, candidatos, de ambos os sexos, devem ser brasileiros natos ou naturalizados, ter entre 18 anos completos e menos de 25 em 1º de janeiro de 2022 e ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso técnico de nível médio relativo à profissão a que concorre.

Além disso, o interessado deve estar registrado no órgão fiscalizados da profissão a que concorre, caso exista, até a matrícula no curso.

Veja edital completo.

Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) 2021

Aberto até: 26 de setembro

Vagas: 20

Taxa de inscrição: R$ 70

A DensM também publicou abertura de concurso público para ingresso no Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA). Ao todo, são ofertadas 20 vagas para diversos cargos nas áreas técnicas de Eletroeletrônica e Mecânica.

Interessados devem ser brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino, com idades entre 18 anos e menos de 25 em 1º de janeiro de 2022.

Além disso, o candidato deve ter concluído ou estar em conclusão do curso técnico relativo à área a que concorre, bem como estar registrado no órgão fiscalizador da profissão até a data de matrícula no curso.

Veja edital completo.

4º Grupamento de Engenharia do Exército

Aberto até: 17 de setembro

Vagas: 6

Taxa de inscrição: R$ 70

A Comissão Regional de Obras/3 (CRO/3), do 4º Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro, abriu inscrições para processo seletivo simplificado para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia dos Projetos Estratégicos e Estruturantes do Exército.

Há vagas para cargos de arquiteto (2), engenheiro civil (1), engenheiro civil calculista (1) e técnico em Edificações (2). Todas também contam com formação de cadastro reserva.

Candidatos de ambos os sexos podem concorrer, devendo ter idade mínima de 18 anos até o término das inscrições, inexistência de antecedentes criminais e nível de escolaridade exigido para a função. Os salários variam de R$ 3.571,11 a R$ 7.359,05.

Veja edital completo.

Comando da 6ª Região Militar do Exército

Aberto até: 17 de setembro

Vagas: 5

Taxa de inscrição: R$ 70

O Comando da 6ª Região Militar do Exército Brasileiro abriu processo seletivo para cinco vagas destinadas ao cadastro reserva para o Serviço Militar Voluntário com atuação na obra Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL). A obra está a cargo do 4º Batalhão de Engenharia de Construção (4º BEC), sediado em Barreiras (BA).

A seleção tem cinco oportunidades, nos cargos de sargento (nível médio) e oficial (nível superior) técnicos temporários. Uma vaga é para oficial da Engenharia Ambiental e as demais são divididas entre Operador de Motoniveladora (3) e Operador de Escavadora Hidráulica (1).

Podem participar candidatos voluntários de ambos os sexos, desde que sejam brasileiros natos — podendo ser naturalizados para o cargo de sargento —, estejam em dia com obrigações frente ao Serviço Militar e à Justiça Eleitoral, tenham no mínimo 1,6m de altura se for homem e 1,55m se for mulher, entre outras especificações.

Além disso, oficiais devem ter, no máximo, 40 anos na data da incorporação. Já os sargentos devem ter idade mínima de 20 no dia 31 de dezembro do ano de incorporação e máxima de 40 anos na data da incorporação.

Veja edital completo.

1º Grupamento de Engenharia do Exército

Aberto até: 23 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 45

O 1º Grupamento de Engenharia promove a formação de cadastro reserva para Engenheiro Eletricista, devendo atuar na construção do Hospital Geral de Salvador (HGeS).

Com salário de R$ 7.359,05 por 40 horas semanais, a oportunidade requer que o candidato tenha curso superior em Engenharia Elétrica, idade mínima de 18 anos até o fim das inscrições e outros requisitos.

Veja edital completo e erratas sobre a seleção.

Departamento de Engenharia e Construção (DEC) do Exército

Aberto até: 1º de outubro

Vagas: 10

Taxa de inscrição: R$ 45

O Departamento de Engenharia e Construção (DEC) conta com processo seletivo para nível superior por tempo determinado. Ao todo, são dez vagas, ofertadas para os cargos de Analista de Sistema - Programação (5); Analista de Sistema - Web Designer (1); Analista de Sistemas Sênior - Programação (3); Analista de Sistemas - Banco de Dados (1).

Além disso, a instituição realiza formação de cadastro reserva nas áreas de Engenheiro Civil Sênior, Engenheiro Civil Pleno, Engenheiro Civil Júnior e Engenheiro Mecânico Júnior.

Os salários dos selecionados, quando contratados, podem variar entre R$ 6.242,41 a R$ 10.041, com 40 horas semanais de carga horária.

Podem participar candidatos que tenham nível superior nas áreas dos cargos pretendidos, com experiência comprovada mínima entre dois e dez anos, além de registro no conselho do respectivo cargo.

Veja edital completo.